"China tegen 2032 belangrijkste economie ter wereld" EB

16u05

Bron: AFP 0 Economie Volgend jaar al zullen drie van de vijf grootste economieën van de wereld Aziatisch zijn: India, China en Japan. India zal de vijfde plaats veroveren door over het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk te springen. Dat voorspelt het Londense onderzoekscentrum Centre for Economics and Business Research (CEBR).

In 2032 zal India naar de derde plaats schuiven en zal China de Verenigde Staten van de troon stoten als grootste economie, luidt het.

Momenteel staat India nog op de 7de plaats. De Indiase economie vertraagde wel in het eerste trimester nadat bankbiljetten met grote waarde uit de omloop genomen waren en na een fiscale hervorming. "Ondanks enkele voorbijgaande tegenvallers, is de Indiase economie in staat die van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in te halen", zegt Douglas McWilliams van het CEBR.