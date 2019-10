“China bereid tot gedeeltelijke overeenkomst in handelsoorlog met VS” HR

09 oktober 2019

12u28

Bron: Belga 0 Economie China zou nog altijd openstaan voor een gedeeltelijke handelsovereenkomst met de Verenigde Staten, ook nadat de Amerikanen meer Chinese bedrijven en instellingen op een zwarte lijst hebben gezet. Dat meldden bronnen rond de Chinese onderhandelingsdelegatie die morgen in Washington overleg zal voeren.

Volgens de ingewijden wil China de schade van de handelsoorlog beperken. De kans op een allesomvattende overeenkomst wordt ook door China zelf klein geacht. Een gedeeltelijke deal zou door Peking geaccepteerd kunnen worden, mits de VS afzien van verdere verhogingen van importtarieven. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde onlangs nog twee nieuwe verhogingen aan die later deze maand en in december van kracht worden. In ruil zouden de Chinezen akkoord kunnen gaan om extra Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Volgens de Financial Times is men bereid tot een toename met 50 procent, tot 30 miljard dollar per jaar. Niet-tarifaire belemmeringen die de import van Amerikaans vlees bemoeilijkten, zou Peking ook willen afschaffen.

Zwarte lijst

De nieuwe gespreksronde tussen beide landen komt er nadat eerder deze week tientallen Chinese bedrijven door de VS op een zwarte lijst werden gezet. Daardoor kunnen ze geen Amerikaanse technologie meer kopen. Ook kijken de VS steeds nadrukkelijker naar het beperken van investeringen in Chinese bedrijven.