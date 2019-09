“Brussel-Zuid lijkt wel op Kosovo”: Air Antwerp start met dagelijkse vluchten naar Verenigd Koninkrijk als alternatief voor trein TT

09 september 2019

08u22

Bron: Radio 1 13 Economie Vanmorgen is op de luchthaven van Antwerpen de eerste vlucht van de nieuwe luchtvaartmaatschappij Air Antwerp opgestegen richting Londen. De maatschappij mikt vooral op zakenreizigers die de verbinding per trein tussen Antwerpen en Londen te omslachtig en te lang duren vinden. Voor luchthavendirecteur Marcel Buelens heeft Antwerpen “wel een mooi station, maar als je in Brussel-Zuid toekomt, lijkt het meer op Kosovo dan hoofdstad Brussel”.

Volgens Buelens is “de leut er dan wel af als je ook nog eens moet stoppen in Rijsel of Brussel”, zei hij vanmorgen op Radio 1. De nieuwe verbinding Antwerpen - Londen City Airport moet daarom een snel en vlot alternatief zijn, maken zowel de luchthaven van Deurne als Air Antwerp zich sterk. De nieuwe maatschappij zal drie keer per weekdag over en weer vliegen.

Air Antwerp start voorlopig met één vliegtuig en vijftien personeelsleden. "We gaan zeer voorzichtig te werk”, aldus ceo Johan Maertens, die eerder al aan het hoofd stond van het ter ziele gegane VLM. “We gaan eerst deze route rendabel maken voor we denken aan nieuwe bestemmingen.”

Air Antwerp vliegt met een 29 jaar oude Fokker 50 turboprop, waarin plaats is voor vijftig passagiers. De maatschappij werkt samen met de Ierse luchtvaartmaatschappij CityJet en KLM.