“Boeing 737 MAX zal ten vroegste begin 2020 weer vliegen in Europa” KVE

05 november 2019

22u01

Bron: Belga 1 Economie De 737 MAX-vliegtuigen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing zullen als alles goed gaat pas in het eerste kwartaal van 2020 weer in Europa mogen vliegen. Dat is de verwachting van Patrick Ky, de topman van het Europese luchtvaartagentschap (EASA).

"Met wat we op dit moment weten, is de verwachting dat onze testvluchten midden december zullen plaatsvinden. Dat betekent dat beslissingen van onze kant over het opnieuw in dienst nemen van de vliegtuigen in januari zouden volgen", zo verklaarde Ky in een interview met het agentschap Reuters.

Nadien kunnen er nog enkele weken voorbijgaan, bijvoorbeeld om piloten te trainen, alvorens de 737 MAX effectief opnieuw begint te vliegen. "Daarom spreek ik van het eerste kwartaal van 2020", aldus nog de EASA-topman.

De 737 MAX staat sinds midden maart wereldwijd aan de grond, na twee crashes op enkele maanden tijd. Daarbij vielen in totaal 346 doden.

Boeing gaat er zelf nog altijd van uit dat de vliegtuigen "in het begin van het vierde kwartaal" - rond deze tijd dus - de goedkeuring zouden krijgen om opnieuw te vliegen. Maar de meeste luchtvaartmaatschappijen die het toestel in hun vloot hebben, hebben het al uit hun vluchtplanning gehaald tot minstens begin volgend jaar.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) heeft zich tot nu toe niet op een datum laten vastpinnen. Mogelijk zit er "enkele weken" tussen de beslissing in de VS en die in Europa, maar dat zou alleen te maken hebben met technische of administratieve zaken, aldus Ky.