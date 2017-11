“Bitcoin is zeepbel van ongezien formaat” avh

Bron: Business Insider; Bespoke Investment Group 5 Bespoke Investment Group De bitcoin groeit explosief. Economie Het gaat hard voor de bitcoin tegenwoordig. De waarde van de virtuele munt is in 2017 al met 646 procent gestegen en volgens de investeringsbank Goldman Sachs is de bitcoin deze maand nog 8.000 dollar waard. Experts waarschuwen echter voor de zeepbel die elk moment kan barsten.

Wie in 2010 100 euro investeerde in bitcoin, is nu multimiljonair. Die 100 euro zou nu meer dan 7 miljoen euro waard zijn. En volgens de Amerikaanse bank Goldman Sachs is de munt nog lang niet over zijn hoogtepunt heen. Nog deze maand zou de bitcoin door de grens van 8.000 dollar schieten.

Experts waarschuwen voor een immense bitcoinbubbel die kan vergeleken worden met de zeepbel in de Amerikaanse hypothekenmarkt in 2008. Die zeepbel leidde tot een grote wereldwijde financiële crisis. En de bitcoin zit momenteel op een veel agressievere koers dan eerder beurshypes, zoals bijvoorbeeld de dotcombubbel. De onderstaande grafiek van vermogensadviseur Bespoke Investment Group toont die grote verschillen aan.

Bespoke Investment Group De koers van de bitcoin is veel agressiever dan die van bijvoorbeeld de dotcombubbel.

Tom Lee, medeoprichter van marktonderzoeker Fundstrat was een van de eerste grote namen in Wall Street die de Bitcoin een koopadvies meegaf. Hij voorspelde dat de bitcoin tegen het einde van 2017 ongeveer 6.000 dollar waard zou zijn. Ondertussen is nu al de grens van 7.000 dollar doorbroken. “Op de korte termijn ben ik zeer voorzichtig over de bitcoin”, aldus Lee.

Zakenbank Goldman Sachs denkt dat de bitcoin eerst nog drie ‘groeigolven’ zal doormaken voor een eventuele crash zich voordoet. Zondag verstuurde de bank nog een memo naar de klanten met de mededeling dat de bitcoin nog deze maand door de grens van 8.000 dollar zal breken. Hoeveel de bank zelf heeft geïnvesteerd in de munt, is onbekend.