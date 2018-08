"Bijna-akkoord" tussen directie en vakbonden Trebos-Duferco in Tildonk IB

Bron: Belga 0 Economie Directie en vakbonden bij staalproducent Trebos-Duferco in Tildonk (Haacht) hebben na een dag onderhandelen gisteren in de vooravond een 'bijna-akkoord' bereikt. Dat zegt ACV-vakbondsman Rudi Goris. De sluiting van het bedrijf staat gepland voor eind september. Door de sluiting zullen 65 werknemers hun job verliezen.

Er resten volgens Goris nog enkele zaken te regelen zoals outplacement, hospitalisatieverzekering en de aangevraagde SWT-regeling op 58, waarvoor 10 werknemers in aanmerking komen.

Eind juli was er al een akkoord over de sluitings- en anciëniteitspremie. Tijdens de onderhandelingen woensdag werd een overeenkomst bereikt over andere zaken. "De wettelijk bepaalde outplacementbegeleiding dient nog geregeld. Met KBC dient nog een oplossing gevonden te worden om de collectieve hospitalisatieverzekering om te zetten in individuele polissen. We wachten ook nog op het antwoord van de minister op onze vraag om een SWT-regeling op 58. Het sociaal secretariaat moet nog de berekening maken wat deze regeling financieel betekent voor de betrokkenen zodat zij zullen kunnen kiezen", aldus Goris.

lees verder onder de foto:

Onderhandelingen worden in september voortgezet

De onderhandelingen worden op 4 september voortgezet. Tijdens een bijzondere ondernemingsraad donderdag werd alvast de in de wet-Renault bepaalde informatie- en consultatiefase afgesloten, zodat er momenteel nog enkel onderhandeld wordt over het sociaal plan. "Bedoeling is half september een personeelsvergadering te organiseren waar het sociaal akkoord in alle details zal worden uiteengezet. De tijd dringt voor de directie, want op 28 september wil men de fabriek sluiten en iedereen ontslaan", aldus Goris.

Miljoenenverliezen

Trebos-Duferco werd in 1961 opgestart door het Waalse staalbedrijf Boël en stelde in zijn hoogdagen meer dan 400 mensen tewerk. Toen het in 1999 werd overgenomen door het Italiaans-Zwitserse Duferco werkten er nog 170 mensen. Na vier herstructureringen blijven er daar nu nog 65 van over. Na de miljoenenverliezen van de afgelopen jaren zag de directie geen andere uitweg meer dan het bedrijf te sluiten. Eerder sloot Duferco ook al zijn andere vestigingen in Wallonië. Tildonk was de laatste in ons land.