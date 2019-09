"Besparingsoefening Brussels Airlines wordt nog complexer” SVM

26 september 2019

16u33

Bron: Belga 0 Economie De besparingsoperatie die momenteel wordt uitgewerkt bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is er door het wegvallen van de trafiek voor touroperator Thomas Cook zeker niet eenvoudiger op geworden. De directie zal het volledige netwerk moeten hertekenen, zeggen de vakbonden na afloop van een ondernemingsraad bij Brussels Airlines. De doelstelling van de directie om met het besparingsplan ‘Reboot’ de winstmarge op te trekken naar 8 procent blijft wel behouden.

Het was al langer duidelijk dat Brussels Airlines gevolgen zou ondervinden van de problemen bij Thomas Cook. De luchtvaartmaatschappij vervoerde immers de meeste klanten die bij de touroperator een vliegvakantie boekten. Brussels Airlines maakte vandaag ook bekend tussen 10 oktober en het einde van die maand 105 vluchten te schrappen die grotendeels met Thomas Cook-klanten gevuld werden.

Doorstart?

Over de gevolgen op langere termijn is er nog minder duidelijkheid. Die hangen ook af van een eventuele doorstart van de reiswinkels van Thomas Cook/Neckermann. En mogelijk kan Brussels Airlines een deel van het gat dat Thomas Cook achterlaat vullen door meer samen te werken met andere spelers (genre Pegase, Sunweb).

Maar dat het dossier een invloed zal hebben op de lopende besparingsoefening is duidelijk. "De Reboot-oefening moet fundamenteel aangepast worden", aldus Paul Buekenhout van de christelijke vakbond. Maar daar schuilt volgens hem mogelijk ook een opportuniteit in. Want op de Thomas Cook-tickets boekte Brussels Airlines nauwelijks winst, dus als daar meer rendabele trafiek voor in de plaats kan komen...

Alternatieven mogelijk

De directie houdt intussen vast aan de doelstelling om de winstmarge op te krikken tot 8 procent, zegt Filip Lemberechts van de liberale vakbond. "Ze zal eerst het het hele netwerk in kaart brengen en herbekijken, dan bekijken welke vloot daarvoor nodig is en daarna hoeveel mensen er nodig zijn", aldus de vakbondsman.

Het ‘Reboot’-plan zou in de loop van november klaar moeten zijn.

Of er impact is op het personeel en welke dat dan zou zijn, blijft koffiedik kijken. Anita Van Hoof van de socialistische vakbond wijst er alvast op dat er alternatieven zijn voor eventuele afdankingen: vervroegd pensioen, mensen minder laten werken,... "We hopen dat de mensen die willen blijven ook zullen kunnen blijven", zegt ook Lemberechts. Maar er zijn voor alle duidelijkheid op dit moment nog geen aanwijzingen dat er in november een zwaar sociaal plan op tafel zou komen te liggen.