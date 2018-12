“Belgische werkgevers optimistisch voor begin 2019" IB

11 december 2018

00u32

Bron: Belga 0 Economie De wervingsintenties van de Belgische werkgevers zijn voor het eerste kwartaal van volgend jaar positief in de drie gewesten. Dat blijkt vandaag uit de Manpower barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten.

In alle tien bevraagde sectoren plannen de werkgevers tegen eind maart een uitbreiding van hun personeel. De wervingsactiviteit zou in Vlaanderen (+6) intenser moeten zijn dan in Brussel (+3) en in Wallonië (+3).

Van de 752 bevraagde Belgische werkgevers plant 8 procent hun personeel tegen eind maart 2019 uit te breiden, terwijl slechts 3 procent een inkrimping van het personeelsbestand voorziet. Zowat 86 procent voorziet geen wijzigingen.

De nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet) komt daarmee uit op +6. Dat is dezelfde waarde als in het vorige kwartaal en een stijging van 3 punten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018.

“Steeds dynamischere wervingsmarkt”

"Onze barometer geeft voor het zevende kwartaal op rij een positieve waarde aan en de wervingsintenties van de werkgevers werden geconcretiseerd door aanwervingen gedurende het hele jaar 2018, voornamelijk in de privésector", aldus Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux. "De wervingsmarkt wordt steeds dynamischer, terwijl de uitzendmarkt een lichte daling kent."

Volgens Lacroix zijn werkgevers ook sneller bereid om arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur aan te bieden, omdat ze door het tekort aan werkkrachten de talenten willen strikken die ze nodig hebben.

Voorzichtigheid geboden

Toch kan men volgens Lacroix in de toekomst beter voorzichtig zijn. "Deze optimistische prognoses kunnen snel weer de kop ingedrukt worden door de geopolitieke onzekerheden, of het nu gaat om de evolutie van de politieke situatie in België, de brexit of het economische klimaat in het algemeen.”