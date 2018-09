"Belgische en Nederlandse havens favoriet voor nieuwe zeeverbindingen met Ierland" jv

14 september 2018

Het project van de Europese Commissie voor nieuwe zeeverbindingen tussen Ierland en het Europese vasteland na de brexit, geeft de voorkeur aan Belgische en Nederlandse havens, zoals Zeebrugge, Antwerpen en Rotterdam. Dat is te horen bij een Franse maritieme vereniging, die zich ongerust toont.

De havens in kwestie zullen wellicht kunnen genieten van Europese steun voor hun ontwikkeling. Vandaag worden Ierse goederen (chemische en farmaceutische producten, industriële machines en agro-voedinsproducten) voornamelijk vervoerd via Engeland. In het kader van een harde brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk uit de Europese eenheidsmarkt stapt, hoeft dat land geen vrij verkeer van goederen meer te voorzien.

"Het is extreem belangrijk dat de meest nabije en best uitgeruste havens zich positioneren om de trafiek op te vangen die zich zal verplaatsen", zegt Frédéric Moncany de Saint-Aignan, voorzitter van de Cluster maritime français (CMF), die 350 bedrijven uit de sector verenigt. Hij benadrukt dat havens zoals Cherbourg, Roscoff of Brest nog plaats en mogelijkheden hebben om die goederenstroom op te vangen.

Frankrijk benadrukte eerder bij Europa al dat het "zou strijden" opdat zijn havens "hun plaats krijgen in de nieuwe goederenstromen tussen het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Europa".

De Europese Unie heeft Frankrijk al verzekerd dat de Franse havens niet genegeerd worden en dat het voorlopig om een noodoplossing gaat om te vermijden dat Ierland in economisch isolement raakt. Op langere termijn zullen de Franse havens zeker een sleutelrol krijgen, klinkt het.