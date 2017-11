"Belgen eten meer dan ooit buitenshuis" kv

Ondanks het rookverbod, de alcoholcontroles en de witte kassa is de Belgische horeca springlevend. "De Belg eet meer dan ooit buitenshuis en geeft daarbij ook meer geld uit", zegt Gert Laurijssen van Foodservice Alliance vandaag in de Mediahuis-kranten.

Meer dan 20 miljard euro zullen de Belgen dit jaar uitgeven aan buitenshuis eten, liefst 3,8 procent meer dan vorig jaar. Dat becijferde Foodservice Alliance, het grootste onafhankelijke kennisnetwerk in België voor horeca, catering (scholen, kantoren, ziekenhuizen) en de snelle hap (frituren, broodjeszaken, tankstations).

"In 2008 kreeg de sector van de foodservice een flinke klap: door de crisis hield de Belg zijn portefeuille op zak. De voorbije twee à drie jaar was er al sprake van een kleine stijging, maar nu is er echt wel sprake van structurele groei", zegt Gert Laurijssen. "De eetgelegenheden kregen niet alleen 5,5 procent meer bezoekers over de vloer, die consumenten besteedden ook 3,8 procent meer."