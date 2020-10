“Beleggers zitten op een zinkend cruiseschip”: beursexpert analyseert de uitspraken van superbelegger 'Dr. Doom’

De Zwitserse belegger oogstte wereldbekendheid toen hij zijn cliënteel een week voor de beurscrash in 1987 aanraadde al hun aandelen te verkopen. En ook anno 2020 is hij het doemdenken nog niet verleerd. “De beurs is helemaal ontkoppeld van de economie en teert sinds 2008 uitsluitend op geprint geld van de centrale banken”, waarschuwde een videospeechende Dr. Doom de aanwezigen van het Fund Insiders Forum afgelopen dinsdag. Volgens de Zwitser heeft de ongeziene schuldenberg van de centrale banken zeepbellen gecreëerd in allerlei hoeken van de markt. Er is sprake van een zeepbel wanneer de genoteerde waarde van een belegging veel groter is dan de reële waarde ervan. En zoals dat gaat met zeepbellen: ze barsten uiteindelijk altijd – lees: beleggers verliezen geld – al is het niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren.

“Beleggers zitten op een zinkend cruiseschip. De vraag is of je nu al naar de reddingsboot holt of dat je nog even wacht omdat de beste whisky misschien nog geschonken moet worden.” Onze beursexpert Geert Noels schuift de centrale banken eveneens een cruciale rol toe in de teneur van de wereldeconomie. “Centrale banken zijn de grootste aankopers van overheidsschulden. Zonder hen zou de schuld niet gefinancierd kunnen worden en zou de rente veel hoger staan”, meent Noels, die de uitspraken van Dr. Doom “interessant” vindt. “Dat zijn uitgesproken opinies altijd, maar ze komen er zelden zo scherp uit als bij Marc Faber”, stelt hij fijntjes.

De huidige twintigers en dertigers zijn de eerste in de geschiedenis van het kapitalisme die het slechter hebben dan hun ouders Marc Faber

Noels’ Zwitserse collega schetste in zijn toespraak ook geen al te rooskleurig beeld van de omstandigheden en perspectieven voor jonge mensen. “De centrale banken hebben gigantische welvaart gecreëerd voor een kleine elite”, stelde Dr. Doom, “maar hebben de vooruitzichten voor jonge mensen onderuitgehaald. De huidige twintigers en dertigers zijn de eerste in de geschiedenis van het kapitalisme die het slechter hebben dan hun ouders. Dat is op zich al ongezien.”

Presidentsverkiezingen

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden werkten – lees: kibbelden – afgelopen dinsdagavond hun eerste tv-debat af. Faber richtte een dag eerder al zijn pijlen op de presidentsverkiezingen en de gevolgen voor de Amerikaanse aandelenmarkt. “Eigenlijk zijn beide presidentskandidaten onwenselijk en incapabel”, zei Faber stellig. “Wie van beide kandidaten het ook haalt, de verkiezingsuitslag zal sowieso betwist worden door de andere. Ik zie daardoor een zeer hobbelig parcours voor Amerikaanse aandelen in de nabije toekomst.”

Als Trump de uitslag niet aanvaardt, zal het stormen op alle financiële markten Beursexpert Geert Noels

Noels deelt dat standpunt. “De Amerikaanse dollar is erg gevoelig aan de presidentsverkiezingen, net als de aandelenmarkten. Daar zijn verschillende redenen voor. Trump zou de uitslag kunnen aanvechten, en daardoor de kredietwaardigheid en het vertrouwen in het land destabiliseren. Dat doet wat denken aan de Nixonperiode, toen de Amerikaanse munt ook onder druk stond. Biden is op zijn beurt minder pro bedrijven en zou een aantal scheve situaties kunnen rechttrekken. Zo zou hij de vennootschapsbelasting terug kunnen verhogen, die Trump fors verlaagde. Trump zou zich ook harder blijven opstellen tegenover China. Op dat punt is Biden iets zachter. Al bij al zou de beurs positiever reageren op een overwinning van Trump. Een overtuigende overwinning van Biden zou de dollar eerder doen versterken, maar zou wellicht negatiever zijn voor Wall Street. Als Trump de uitslag niet aanvaardt, zal het stormen op alle financiële markten”, waarschuwt Noels, die stelt dat de impact in ons land bij een mogelijk zwakkere Amerikaanse dollar “eerder beperkt” zal zijn als je pakweg een iPhone koopt.

De Aziatische markt is volgens Faber – en Noels – het beloofde land voor de belegger. “Of je het nu wil of niet, je moet een stuk China en India kopen. Als je ziet dat een single malt whisky uit India vorige week tot de derde beste whisky ter wereld verkozen is, weet je waar in de nieuwe wereldorde de winnaars zitten”, stelde Faber. Noels vult aan: “Een zwakke Amerikaanse dollar is in ieder geval uitstekend nieuws voor Azië. De oosterse economieën hebben Covid-19 ook beter doorstaan. Een overwinning van Biden zou ook voor Azië eerder als positief worden onthaald.”

Schrik op beurzen na coronabesmetting Trump

En dan is er nog de positieve coronatest van de Amerikaanse president Donald Trump die voor onrust zorgt onder New Yorkse beleggers. Toen het nieuws bekend raakte gingen de futures – termijncontracten tussen koper en verkoper waarbij een onderliggend financieel product wordt geleverd – flink omlaag in waarde. De futures wijzen nu op koersdalingen bij het begin van de handel op Wall Street op vrijdag tot 1,5 procent. In Azië en Australië stonden de belangrijkste beursgraadmeters ook onder druk. De Australische All Ordinaries zakte 1,3 procent en de Nikkei in Tokio verloor 0,7 procent.

Edelmetalen, landbouwgrondstoffen en industriële metalen zijn nu erg goedkoop en daardoor een slimme investering Marc Faber

Tot slot nog een beleggerstip van Dr. Doom. Hij adviseert te beleggen in groeimarkten – kijk daarbij naar lokale ondernemingen in China, India en Brazilië die aan een economische opmars bezig zijn – maar ook edelmetalen en landbouwgrondstoffen. “Zowel de euro als de dollar zal zwakker scoren dan edelmetalen. Landbouwgrondstoffen en industriële metalen zijn nu erg goedkoop en daardoor een slimme investering”, besloot hij.

