'Barbie' heeft last van Frozen-speelgoed

14 februari 2020

03u18

Bron: Belga Speelgoedmaker Mattel heeft in het laatste kwartaal van 2019 een lagere omzet geboekt. Het bedrijf kampte onder andere met de tanende verkopen van zijn Barbiepoppen in de Verenigde Staten. Die hadden last van het razend populaire speelgoed van de filmreeks Frozen, dat door rivaal Hasbro wordt gemaakt.

Wereldwijd bracht Mattel wel meer poppen van zijn bekendste merk aan de man. Dat was echter niet genoeg om een daling van de verkopen van peuterspeelgoed zoals Fisher-Price en Thomas and Friends te compenseren.

Al met al zette Mattel in het vierde kwartaal een omzet van een kleine 1,5 miljard dollar in de boeken. Dat is 3 procent minder dan een jaar eerder. Onder de streep bleef een minieme winst van 200.000 dollar over, tegenover 9,6 miljoen dollar een jaar eerder. Mattel maakte onder andere hoge kosten voor een terugroepactie van onveilige babybedjes.