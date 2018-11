“Autoriteiten, maak een einde aan de brandstofblokkades” SVM

20 november 2018

18u40

Bron: Belga 3 Economie De brandstoffensectorfederaties BPF en Brafco roepen de autoriteiten op om een einde te maken aan de blokkades. “Deze situatie ondermijnt niet alleen de veiligheid van de brandstoffendepots en het transport, ze brengt ook de bevoorrading van brandstoffen aan burgers en bedrijven in gevaar”, klinkt het.

De woordvoerder van Jan Jambon meldt dat het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken de situatie rond het brandstofprotest door de 'gele hesjes' in Wallonië van nabij opvolgt. "Het is echter aan de lokale autoriteiten om op te treden, en zij doen dat ook. Indien nodig kunnen ze steun krijgen van de federale politie."

Volgens de sectorfederaties nemen de aanvankelijk vreedzame acties van de 'gele hesjes' proporties aan die niet langer hun oorspronkelijke doel weerspiegelen. “De openbare orde en de veiligheid van de installaties komen in gevaar: er werden al vrachtwagens gesaboteerd en brandende vuurpotten in de buurt van opslagplaatsen zijn onaanvaardbaar.”

De federaties zeggen de vrijheid van meningsuiting van burgers te respecteren en niet te oordelen of de acties al dan niet relevant zijn. "Maar deze acties hebben een directe impact op de bevoorrading van burgers en ondernemingen. Ze mogen het economisch leven en de levering van brandstof en stookolie van burgers niet hinderen. De brandstoftoevoer moet altijd gegarandeerd zijn. Het is onaanvaardbaar om dit te ondermijnen. Als de situatie nog slechter wordt, verhoogt het risico op brandstoftekorten.”

Veiligheidszone van 500 meter in Luik

De stad Luik stelde intussen een verbod in om binnen een straal van 500 meter rond de petroleumsites in Wandre en Sclessin nog verkeersbelemmeringen op te werpen. Ook het in brand steken van materiaal is binnen die zone niet langer toegelaten. “Het is een maatregel die het recht op manifesteren niet in de weg staat. Ze heeft enkel als doel om de veiligheid te waarborgen”, aldus het kabinet van burgemeester Willy Demeyer. De actie is intussen beëindigd, onder meer na tussenkomst van een deurwaarder.

Volgens de stad Luik werd bij de acties gebruik gemaakt van vuurkorven en werden er ook banden en houten paletten in brand gestoken. “Dat is gevaarlijk, vooral in de omgeving van Seveso-bedrijven”, klinkt het. “De politie is meerdere keren moeten tussenkomen om er een einde aan te maken. De brandweer heeft ook bijna vijftien keer moedwillig aangestoken vuur moeten blussen. Verkeersblokkades kunnen bovendien het werk van de hulpdiensten belemmeren.”