“Audi wil komende jaren 9.500 jobs schrappen” HR

26 november 2019

14u03

Bron: Belga 1 Economie De Duitse autobouwer Audi wil de komende jaren zo'n 9.500 banen schrappen. Gedwongen ontslagen zouden daarbij worden uitgesloten. Dat meldt de Duitse krant Handelsblatt op basis van ingewijden. Audi zelf onthoudt zich van commentaar.

Het was al bekend dat het luxemerk van autoconcern Volkswagen met vakbonden aan het onderhandelen was over verdere kostenbesparingen. Audi kreeg eerder een flinke deuk door het schandaal met sjoemeldiesels bij Volkswagen. Verder kampt de auto-industrie als geheel met een zwakkere vraag.

Er zouden met de bonden ook andere afspraken zijn gemaakt. Zo krijgen de resterende 50.000 werknemers op de fabrieken in Ingolstadt en Neckarsulm volgens de krant een baangarantie tot eind 2029. Ook werkt het bedrijf naar verluidt aan het creëren van zo'n 2.000 nieuwe banen. Het merk staat nu nog onder leiding van de Nederlandse topman Bram Schot. Hij wordt met ingang van april vervangen door de Duitser Markus Duesmann.

