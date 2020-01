“Audi Brussels beëindigt contracten van 145 interim-medewerkers” ttr

24 januari 2020

15u16

Bron: belga 0 Economie De directie van Audi Brussels heeft de vakbonden laten weten dat ze in de komende dagen en weken de contracten zal beëindigen van 145 interim-medewerkers en dat er dagen economische werkloosheid zullen komen voor het personeel van de Brusselse fabriek van de Duitse luxewagenbouwer. Dat is vernomen uit syndicale bron.

Een tweede golf zou het aantal interimcontracten die beëindigd worden kunnen doen oplopen tot 250. De woordvoerder van de fabriek wil niet ingaan op dat bericht en geeft aan dat Audi geen productiedoelen vrijgeeft. De woordvoerder zegt wel dat voor de bouw van de elektrische e-tron en e-tron Sportback samengewerkt wordt met meer dan 300 leveranciers, hetgeen "complex" is en soms leidt tot "onverwachte situaties".

De interim-medewerkers wier contract beëindigd wordt, zullen volgens de vakbond opgenomen worden in een reserve om -indien nodig- later weer opgeroepen te worden.

Productieprogramma herzien

De directie wijt de beslissing volgens de vakbond aan moeilijkheden bij een leverancier van noodzakelijke elementen voor de assemblage van de batterijen voor de elektrische wagens die in Brussel gebouwd worden. De directie heeft daarom het productieprogramma moeten herzien. "De productie had dit jaar moeten stijgen ten opzichte van vorig jaar, en de directie had daarop geanticipeerd met het personeelsbestand. Maar omdat de productie niet opgevoerd wordt, is dat extra personeel niet meer nodig", klinkt het bij de socialistische vakbond.

Een vergadering tussen de directie van de Brusselse fabriek en de vakbonden is woensdag gepland. De vakbond wil er de directie een werkzekerheidsgarantie vragen tot 2025, "om het personeel gerust te stellen".