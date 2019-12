"Aramco slaagt in grootste beursgang ooit" KVE

05 december 2019

18u39

Bron: Belga 0 Economie Het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco is erin geslaagd om voor zijn nakende intrede op de beurs 25,6 miljard dollar op te halen. De beurswaarde van het bedrijf bedraagt nu 1.700 miljard dollar. Dat bevestigden bronnen die vertrouwd zijn met het dossier aan het Franse persagentschap AFP.

Aramco is daarmee goed voor de grootste beursgang ooit. Het vorige record, dat dateert van 2004, stond op naam van de Chinese onlinegigant Alibaba. De Chinese onlinegigant haalde toen met een beursgang op Wall Street 25 miljard dollar op.

Het staatsoliebedrijf brengt een belang van 1,5 procent naar de Saoedische beurs, Tadawul. De aandelen zouden op 12 december hun debuut maken. Ze zullen volgens de bronnen noteren tegen 32 riyal per aandeel. Dat is de bovenkant van de vork van 30 tot 32 riyal die de groep vorige maand had vooropgesteld.

De inkomsten van de beursgang komen ten goede aan een nieuw investeringsfonds. Daarmee wil kroonprins Mohammed bin Salman het land tegen 2030 minder afhankelijk maken van olie-export.

Saudi Aramco is de grootste olieproducent ter wereld en staat ook bekend als het winstgevendste bedrijf ter wereld. Vorig jaar maakte het bijna 100 miljard euro winst.