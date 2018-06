"Apple en App Store goed voor ruim 23.000 jobs in België" TT

14 juni 2018

19u27

Bron: Belga 0 Economie Apple is in België naar eigen zeggen verantwoordelijk voor ruim 23.000 jobs. Zelf stelt de Amerikaanse techgigant 171 mensen te werk in ons land en daarnaast is het "ecosysteem" rond de App Store nog eens goed voor 23.000 banen, zegt het bedrijf in een nieuw rapport op zijn website.

Apple zet zichzelf in de bloemetjes als Europese jobmotor. Het bedrijf claimt ruim 1,7 miljoen jobs te hebben gecreëerd in Europa. "Vorig jaar hebben we meer dan 10 miljard euro uitgegeven bij meer dan 4.300 Europese leveranciers", luidt het voorts. In België zegt het bedrijf 119 leveranciers te hebben.

Apple benadrukt graag dat het banen schept, zeker in het licht van vaak gehoorde kritiek dat internationale concerns te weinig belastingen betalen in Europa.