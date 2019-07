“Amerikaanse technologiebedrijven HP, Dell en Microsoft trekken productie weg uit China" KVDS

03 juli 2019

13u28

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse computer- en technologiebedrijven HP, Dell en Microsoft overwegen een flink deel van hun productiecapaciteit uit China weg te halen. Dat meldt de Japanse zakenkrant Nikkei. Zo zouden ze de impact van de Amerikaanse importheffingen tegen China willen verzachten.

Volgens de ingewijden die de krant sprak, zijn HP en Dell van plan om bijna een derde van de productiecapaciteit voor notebooks uit China te verhuizen. De stap zou in de komende maanden kunnen worden gezet.

Handelsspanningen

Ook andere internationale bedrijven zoals Nintendo, Google, Amazon, Sony, Acer en Asustek zouden plannen hebben om Chinese productie te verplaatsen. Daarbij zou dan vooral worden gekeken naar andere Aziatische landen zoals Vietnam, Indonesië, de Filipijnen en Thailand.





Apple laat zich dan weer niet afschrikken door de importheffingen. Het bedrijf wil zijn nieuwe Mac Pro-computer ondanks de handelsspanningen in China bouwen. De productie zal naar verluidt plaatsvinden bij een fabriek in de buurt van Shanghai. Die locatie is dichter bij andere toeleveranciers van Apple, waardoor het goedkoper wordt om componenten aan te voeren in plaats van de onderdelen helemaal naar de Verenigde Staten te moeten verschepen.