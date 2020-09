‘Ambitieuze arend’ zit vleugellam in de cel: portret van gevallen Brantano-topman Dieter Penninckx

Economie KV Mechelen-KV Oostende, gisteravond. In de tribunes kijkt men rond: voorzitter Dieter Penninckx zou toch komen, samen met zijn vrouw? Waarom zijn alleen hun kinderen daar? Tijdens de rust wordt vernomen dat Penninckx is opgepakt, omdat hij de voorwaarden van zijn eerdere vrijlating schond, na het debacle met modegroep FNG. Portret van een zakenman die bij de scouts ‘ambitieuze arend’ was, maar nu vleugellam in de cel zit.

Hoe valt Dieter Penninckx (45) samen te vatten? Misschien zoals hij het zelf formuleert op zijn Twitterpagina: “Oprichter van FNG, een Benelux fashion growth company, met F&G, CKS, Claudia Sträter, Expresso... Geboren met de geest van een ingenieur, het bloed van een ondernemer en het hart van een familieman.” Mooi. Maar de laatste post van Penninckx dateert inmiddels van augustus 2019. Even tevoren had de Mechelse zakenman een zeer spannende week beleefd, waarin hij de portefeuille flink had bovengehaald. Als CEO van retailgroep FNG kocht hij de Zweedse mode- en interieurgigant Ellos voor 229 miljoen euro over én hij verdubbelde zijn aandeel in zijn favoriete voetbalclub KV Mechelen — allemaal in vier dagen tijd.

Jubel alom, want het was een mooi verhaal, dat begon met ‘Er waren eens drie ingenieurs...’ Penninckx, zijn vrouw Anja Maes en jeugdvriend Manu Bracke leerden mekaar als student kennen in Leuven. Drie mensen die iets in hun mars hadden en erg betrokken waren bij het studentenleven. Pennincx — die bij de scouts ‘ambitieuze arend’ als totem had — zat mee in het presidium, zocht sponsors, onderhandelde met brouwerijen: allemaal vaardigheden waarin hij toen al uitblonk en die hem nog van pas zouden komen.

Eens afgestudeerd, ging hij aan de slag voor een medische start-up, maar daar raakte hij snel op uitgekeken. “Het verraste me niet”, liet zijn vrouw — het koppel heeft samen vijf kinderen — zich later in een interview ontvallen. “Hij verveelt zich snel. In de lagere school stond op zijn rapport: ‘Dieter heeft zeer goede punten, maar hij is het grootste storende element in de klas.’” Ook zijn doctoraat brak hij af: hij wou liever ondernemen.

‘Iets in de mode’

Op café groeide het idee om ‘iets in de mode’ te doen, een wereld die vooral door creatievelingen werd geleid, niet door mannen die veel wiskundige formules kennen. Op z’n 29ste waagde Penninckx, samen met Bracke en Maes, de stap. Met spaarcenten en geld dat ze leenden, beschikten ze over 100.000 euro. Hun oog viel op een bedrijfje dat kinderkleding verkocht.

Over stoffen wisten ze misschien niet alles, maar in een tijdperk dat door computers en zaktelefoons werd overrompeld (we spreken beginjaren 2000), was hun kennis van IT en logistiek welkom. “Wij zijn al vanaf dag één gestart met onze klanten te leren kennen via online registratie, terwijl veel concurrenten dat nog niet zo lang doen”, vertelde Penninckx aan onze journalist Steven Swinnen. “Wij hielden netjes bij wanneer een klant in onze winkels kwam. Was dat al lang geleden, dan stuurden we eens een sms-berichtje.”

In het stadion van KV Mechelen bleven de zitjes van Penninckx en zijn vrouw zaterdag om 16.15 uur leeg. Hij zat amper 350 meter verderop in de gevangenis van Mechelen, zij kreeg een enkelband

FNG groeide gestaag, er kwamen overnames van het noodlijdende Belgische Brantano en de Nederlandse keten Miss Etam. Penninckx amuseerde zich, hij heeft overnamedrang: “Als je vooral veel geld wil verdienen, moet je er niet aan beginnen. Dat interesseert ons niet zozeer, we willen dingen meemaken en zijn bereid daar een berekend risico voor te nemen.” Ook voetbal wou hij meemaken, zijn aandelen bij KV Mechelen werden gekocht vanuit “het supportershart”, vertelde hij aan KMOinsider. “Ik speel zelf trouwens cafévoetbal met de derde helft als de belangrijkste.”

Doch, hoe al die risico’s dan juist berekend werden, was beurswaakhond FSMA niet meer duidelijk. Er werd in 2019 wat uitleg gevraagd. Dit jaar begon de zwanenzang: in mei stopte Penninckx als CEO bij FNG, officieel om gezondheidsredenen, in augustus volgde het faillissement. Penninckx werd, net als zijn vrouw en ex-businesspartner Manu Bracke, in verdenking gesteld van fiscale fraude. Valsheid in geschrifte, valse jaarrekeningen, enzovoort. Na hun eerste verhoor bij de onderzoeksrechter zijn ze in augustus vrijgelaten onder strikte voorwaarden, alleen zouden Penninckx en zijn vrouw die geschonden hebben. Wat er juist gebeurd is, wil het parket niet zeggen, maar het bleek voldoende om beiden vrijdag op te pakken. Hun zitjes bij KV Mechelen bleven zaterdag om 16.15 uur leeg. Hij zat amper 350 meter verderop in de gevangenis, zij kreeg een enkelband. Het werd 0-1, in de allerlaatste minuut van de toegevoegde tijd.

