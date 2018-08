"Als Washington heffingen oplegt op Europese wagens zullen wij hetzelfde doen met hun auto's" SVM

31 augustus 2018

11u47

Bron: Belga 0 Economie "Als Washington met heffingen op Europese auto's komt, dan zal Brussel daarop antwoorden met taksen op Amerikaanse auto's." Dat heeft Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, vandaag gezegd in een interview met de Duitse omroep ZDF.

Daarmee lijkt de voorlopige wapenstilstand in de handelsoorlog tussen de EU en de VS opnieuw bedreigd. In een interview met Bloomberg had de Amerikaanse president Donald Trump gisteren gezegd dat het Europese aanbod "niet goed genoeg" is.

"Met president Trump hebben we een soort van wapenstilstand afgesproken wat betreft nieuwe heffingen op auto's", legde Juncker aan ZDF uit. "Zoals dat met wapenstilstanden kan gebeuren, zijn ze soms in gevaar. Maar ze worden gerespecteerd."

Toch wordt er opnieuw gevreesd voor een escalatie van de handelsoorlog. De EU had de Verenigde Staten voorgesteld de invoerbelastingen voor auto's wederkerig tot nul te herleiden, maar dat volstaat dus niet voor Trump. "De EU is bijna zo erg als China, alleen kleiner", zei Trump gisteren. "Hun consumenten hebben de gewoonte hun auto's te kopen, niet de onze." Het is bekend dat Trump zich vaak ergert aan Mercedessen in de straten van New York.