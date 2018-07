"Als stakingen bij Ryanair blijven duren zullen er nog meer jobs naar Polen verhuizen" SVM

31 juli 2018

17u16

Michael O'Leary heeft er vandaag mee gedreigd nog meer jobs te verhuizen naar Polen als werknemers in verschillende Europese landen hun acties verderzetten. De Ryanair-topman uitte het dreigement tijdens een persconferentie bij de Oostenrijkse dochter Laudamotion.

Indien nodig wil O'Leary mensen ontslaan "op gelijk welke markt". "Als er aan hun kant gezond verstand is, dan komen we tot akkoorden", zei O'Leary over de vakbonden en de piloten in het algemeen. "Als we mensen hebben die enkel willen staken om te staken, dan mogen ze hun stakingen hebben. En dan zullen ze ondervinden dat er jobs en toestellen verhuisd worden."

Eerder deze maand legden Ierse piloten het werk neer, daarna volgde een tweedaagse staking in enkele West-Europese landen waaronder België. Gisteren stemde een meerderheid van de Duitse piloten in met een staking, vandaag lieten ook de Nederlandse piloten weten te willen staken.

Stroeve discussie

Na eerdere stakingen in Ierland liet de Ryanair-top al weten dat het plannen heeft om vliegtuigen en bemanning te verhuizen naar Polen. De directie haalde als reden daarvoor aan dat de stakingen de boekingen schaden. Daardoor zouden tot 300 jobs op het spel staan. Ryanair besliste eind vorig jaar alsnog om vakbonden te erkennen, maar de discussies met de bonden over betere arbeidsomstandigheden lopen bijzonder stroef.

In het jaarverslag dat gisteren gepubliceerd werd, staat te lezen dat de topman afziet van zijn bonus voor 2018. Die bonus zou 1 miljoen euro waard zijn. Het bedrijf noemt de zware problemen met de planningen van de piloten in september vorig jaar als reden. Daardoor werden tot 20.000 vluchten geannuleerd. O'Leary houdt wel zijn loon (van 1,06 miljoen euro) en een vergoeding in aandelen (voor 1,25 miljoen euro).