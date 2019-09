“Als lonen niet betaald kunnen worden, stevenen we af op einde Thomas Cook België” jv

24 september 2019

08u22

Bron: belga 0 Economie Als Thomas Cook de lonen van het personeel niet kan betalen, "stevenen we af op het einde van Thomas Cook België". Dat heeft Patrick Van Holderbeke van ACV Puls gezegd in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Thomas Cook België kondigde vanochtend aan dat vandaag geen enkele klant met een pakketreis met het vliegtuig zal kunnen vertrekken naar het buitenland. Gisteravond had Brussels Airlines al laten verstaan dat een aantal Thomas Cook-vluchten vandaag geschrapt zouden worden "wegens achterstallige betalingen".

Naast onzekerheid voor de reizigers, is er ook onzekerheid bij het personeel van de touroperator. Volgens ACV-vakbondsman Patrick Van Holderbeke hebben de twee personeelsvergaderingen vandaag weinig duidelijkheid opgeleverd. "De communicatie was beperkt", aldus Van Holderbeke.

Volgens de vakbondsman is het ook onduidelijk of het personeel zijn loon zal krijgen. "Als de uitbetaling van de lonen niet lukt, vrees ik dat het verhaal eindig wordt. Dan stevenen we af op het einde van Thomas Cook België", zegt Van Holderbeke. De ACV-vakbondsman hoopt dat er nog een oplossing gevonden kan worden, eventueel samen met Thomas Cook Duitsland. "Maar Duitsland is ook betrokken bij het hele verhaal en zoekt zelf ook naar oplossing."

Van Holderbeke hoopt dat er vanmiddag meer duidelijkheid komt tijdens een nieuwe ondernemingsraad. "Komt er daar geen oplossing, dan is er een probleem."