«Als buschauffeur verdien ik € 400 meer dan vroeger»

«Ik ben per toeval bij De Lijn terechtge-komen», vertelt Shanie. «In mijn vorige job als patrimoniumbeheerder moest ik problemen in sociale woningen oplossen, bijvoorbeeld lekkende waterleidingen of kapotte tegels. Toen ik daar werd ontslagen, vroeg ik me af wat ik zou gaan doen, want aan een bureau zitten is niets voor mij. Ik ben gesteld op mijn vrijheid en ben heel graag op de baan. Toen ik aan de praat raakte met een buschauffeur en hem over zijn job hoorde vertellen, dacht ik: ‘Waarom niet?’ Vorig jaar in mei heb ik mijn testen afgelegd en in juli ben ik beginnen rijden, en ik denk echt dat ik dit tot aan mijn pensioen ga doen. Vooral het sociale contact vind ik erg leuk. En ook het loon is oké. Ik verdien nu ongeveer 1.730 euro netto per maand. Da’s 400 euro meer dan in mijn eerste job. Daarnaast krijgen we maaltijdcheques van 8 euro per werkdag en premies voor weekend- en avondshifts. Iedereen die op mijn adres is gedomicilieerd, krijgt ook een gratis busabonnement. En daarnaast ontvangen we kortingen via de website van De Lijn, zoals bij Zeb of Corendon. Als je dat wat opvolgt, kan je ook daar een mooie cent uithalen.»

Keukenbladen

«Mijn vriend maakt keukenbladen voor onder meer DSM-keukens en Ixina. Samen verdienen we zo’n 3.600 euro. Tijdens de coronacrisis is zijn bedrijf wel vijf weken gesloten geweest en stond hij op technische werkloosheid, waardoor hij maar 70 % van zijn loon had. Ik ben wel voltijds blijven werken. We kregen de keuze om ons vrijwillig op technische werkloosheid te zetten omdat er enkele weken minder bussen reden en er dus minder personeel nodig was. Dat was vooral handig voor collega’s die geen opvang hadden voor de kindjes. Maar aangezien Pieter en ik er geen hebben, vond ik het niet nodig om thuis te blijven. De Lijn neemt ook alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zodat we veilig kunnen rijden.»

Derde huis

«Onze grootste kostenpost is de hypotheek van onze woning, die een kleine 1.000 euro bedraagt. Het is al het derde huis dat we kopen. Mijn eerste heb ik al gekocht een maand nadat ik 18 werd, en we hebben beide vorige huizen volledig verbouwd en weer verkocht. We doen dat in fases: sparen tot we het nodige budget hebben en dan telkens de werken uitvoeren. Maandelijks proberen we 200 euro aan de kant te zetten voor noodgevallen, want je weet nooit wat er kan gebeuren. Wat dan nog overblijft op de zichtrekening, gaat naar de verbouwingen. Ook dit zal wellicht niet ons laatste huis zijn, want het is en blijft de beste investering die je kunt doen. We hebben ons wel voorgenomen om zeker een jaar van deze woning te genieten, nu de grootste verbouwingen achter de rug zijn. Volgend jaar werken we de rest af, want we willen de omheining nog vernieuwen, twee parkeerplaatsen aanleggen, een stuk vloer uitbreken en een nieuwe keuken installeren.»

«De komende maanden zouden we eens aan onszelf willen denken: een keer op reis gaan als dat weer mag, doen waar we zin in hebben... Normaal gezien stonden we nu met mijn mama op de skilatten, maar die reis is geannuleerd. In de plaats krijgen we een voucher van 3.600 euro, en hopelijk kunnen we dan met kerst gaan. We proberen sowieso één keer per jaar te gaan skiën, en normaal gezien trekken we in november naar de kerstmarkt in Duitsland.»

Promojager

«De grote boodschappen doe ik één keer per maand als mijn maaltijdcheques er zijn. Ik ben een enorme promojager. Met kortingsbonnen probeer ik zoveel mogelijk te besparen. Ik zoek dat allemaal uit. Als ik zie dat een product bij Albert Heijn een 2+1-korting heeft en niet bij Colruyt, bel ik naar de rode telefoon en passen ze hun prijs aan. Soms kan ik zo 45 euro op een kassaticket besparen, en daarmee kan ik iets anders doen. Aan de boodschappen spenderen we maandelijks 300 à 350 euro, de voeding voor de honden niet inbegrepen. Onze Siberische husky eet alleen maar vers vlees en vis. Als we haar blikvoer geven, is ze dat na twee dagen beu. Ook onze Mechelaar heeft speciale hondenbrokken nodig, omdat hij als pup bloedarmoede heeft gehad. Hun voeding zal toch ook 200 euro per maand kosten. De dierenarts­rekening valt nu gelukkig mee, maar in het begin hebben we in totaal meer dan 4.000 euro dierenartskosten gehad omdat onze Mechelaar zo ziek was.»

Kleding in outlet

«Wij hebben zeker geen gat in onze hand en kopen altijd heel bewust. Ik zal voor Pieter z’n verjaardag bijvoorbeeld eerder een boormachine of werkmateriaal kopen dan een gadget. Dat kan hij tenminste echt gebruiken. Kleren kopen we meestal in outletcentra, zoals in Roermond. Pieter houdt van G-Star en Diesel, en daar zijn die merken goedkoper. Zelf heb ik een kleine schoenenverslaving. (lacht) In ons vorige huis had ik er een hele kamer voor. Nu zitten ze in dozen onder ons bed. De eerste keer dat we verhuisd zijn, heb ik ze eens geteld en ik kwam uit op 124 paar. Maar intussen heb ik er maar een tachtigtal meer, want ik heb er veel doorverkocht.»

«Aan tablets of dure iPhones kunnen we dan weer geen geld uitgeven. Ik heb jaren geen computer gehad. Pas toen ik bij De Lijn begon, heb ik er eentje gekocht en die gebruik ik alleen om mijn maandplanning voor het werk te maken. Mijn smartphone volstond altijd voor mij. En als ik eens iets moest afdrukken, ging ik naar de bib. Intussen heb ik een tweedehandsprinter. Ik vind het niet nodig om zulke dingen nieuw te kopen. Ook onze meubels zijn allemaal tweedehands, zelfs onze vaatwasser. Ik hou niet van de wegwerpmaatschappij. Als je een beetje zoekt, vind je mooie spullen voor geen geld. Ik vind het zonde dat dingen die nog perfect bruikbaar zijn zo snel worden weggegooid.»

• Shanie Holderbeke (24) en Pieter Vermassen (29) uit Sint-Martens-Lierde

• Zij is buschauffeur bij De Lijn, hij natuursteenbewerker

• Hun gezinsinkomen: 3.500 - €5.000

Beste koop

«De honden. Onze Mechelaar kostte 450 euro, de Siberische husky 510 euro.»

Duurste koop

«Ons huis, dat we voor 262.000 euro hebben gekocht.»

Grootste miskoop

«Heb ik niet. Zelfs mijn schoenen draag ik allemaal.» (lacht)

Wat als je de lotto wint?

«Een mobilhome kopen en eropuit trekken. Pieter en ik hebben ook een gezamenlijke droom: een B&B beginnen in Oostenrijk. Dan zouden we ook mijn grootvader van 86 meenemen.»

Maakt geld gelukkig?

«Nee, maar het is wel gemakkelijk. Wij zijn blij met wat we hebben en als je een beetje oplet, kan je heel wat geld uitsparen en aan de kant zetten voor echt leuke dingen.»