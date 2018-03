"Airbus wil 3.600 banen schrappen of verplaatsen" IVI

02 maart 2018

20u00

Bron: Belga 1 Economie De Europese vliegtuigconstructeur Airbus wil 3.600 banen schrappen of verplaatsen omdat het productieritme van de A380 en A400M naar beneden gaat. Dat meldt het Franse magazine Challenges op zijn website.

Airbus zou het nieuws woensdag meedelen aan de vakbonden op een Europees comité op het hoofdkwartier in het Zuid-Franse Toulouse. Het weekblad citeert verschillende verschillende bronnen.

Een woordvoerder van Airbus meldt enkel dat het aangepaste productieritme van de A380 - het grootste passagierstoestel ter wereld - en de A400M - het militaire vrachttoestel dat in België de C-130 zal opvolgen - niet nieuw is. De woordvoerder weigerde echter commentaar te geven of te speculeren over de aangehaalde cijfers.

Alle gevolgen zullen met de vakbonden besproken worden en Airbus doet al het mogelijke om de beste oplossing te vinden voor het personeel, voegt een woordvoerder toe. De kwestie komt volgende week aan bod op de Europese ondernemingsraad, klinkt het.

Volgens Challenges zouden de Franse vestigingen slechts in de marge getroffen worden. Voor de vestigingen in Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje, zou dat anders zijn.