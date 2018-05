"Afwachten in hoeverre sancties voor Iran onze bedrijven treffen" kv

08 mei 2018

22u07

Bron: Belga 1 Economie Dat de Amerikaanse president Donald Trump zich terug zou trekken uit het nucleaire akkoord met Iran viel te verwachten. Dat zegt professor Internationale Politiek David Criekemans (Universiteit Antwerpen). Vooral het feit dat hij ook bedrijven uit andere landen wil sanctioneren, kan de doodsteek voor de Irandeal betekenen, aldus Criekemans.

"Dit was wat we verwachtten", zegt Criekemans. "Maar het is wel de meest verregaande versie. Hij zegt niet alleen dat hij uit het akkoord stapt, hij zegt ook dat hij de sterkst mogelijke sancties tegen Iran gaat invoeren."

Ook Europese bedrijven kunnen getroffen worden, legt Criekemans uit. "Er is ook sprake van extraterritorialiteit. Dat betekent dat Europese bedrijven die handel willen drijven met Iran, mogelijk ook sancties opgelegd krijgen. Voorlopig is het nog niet duidelijk hoever die extraterritorialiteit gaat, maar als dat maximaal geïnterpreteerd wordt, betekent dat dat onze banken bijvoorbeeld ook gesanctioneerd kunnen worden als ze handel willen drijven met Iran."

Volgens Criekemans is het in principe geen drama als een van de landen die de deal onderhandeld hebben, er eenzijdig uitstapt, zoals Trump nu doet. Maar als er Amerikaanse sancties komen voor buitenlandse bedrijven die handel drijven met Iran, is de impact veel groter. "In die zin is de deal dood", klinkt het. "De Europese Unie kan het akkoord nog proberen te redden, maar dat zal heel moeilijk zijn."