“AB InBev mikt nog op 4,4 miljard euro met beursgang Aziatische dochter” HR

17 september 2019

08u06

Bron: Belga 0 Economie De beursgang van de Aziatische dochter van AB InBev moet tot 37,9 miljard Hongkong dollar (4,4 miljard euro) opbrengen. Dat vernam het persagentschap Bloomberg van bronnen nabij het dossier. Dat is nog ongeveer de helft van wat eerder was beoogd.

De Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev kwam begin juli terug op de geplande beursgang van zijn Aziatische activiteiten, maar blies die plannen onlangs nieuw leven in. De brouwer zou nu van plan zijn om ongeveer 1,26 miljoen aandelen van Budweiser Brewing Company APAC Limited naar de beurs te brengen tegen 27 tot 30 Hongkong dollar per stuk.

Als de bedragen bevestigd worden, wordt dit de op een na grootste beursgang van het jaar. De grootste beursgang tot nu toe was die van de taxi-app Uber in mei. Die was goed voor 8,1 miljard dollar (bijna 7,4 miljard euro).