"15.000 Europese vluchten mogelijk vertraagd" door panne bij Eurocontrol

03 april 2018

15u18

Bron: Belga 36 Economie Door een systeemprobleem bij de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol mogen op Brussels Airport momenteel slechts tien vliegtuigen per uur opstijgen. Ook andere Europese luchthavens kregen restricties opgelegd. Ongeveer de helft van de bijna 30.000 vluchten in Europa kan mogelijk vertraging oplopen. Eurocontrol verwacht dat de problemen vanavond laat van de baan zullen zijn.

De noodprocedures zijn in werking gesteld waardoor de capaciteit met 10 procent wordt verkleind, klinkt het bij Eurocontrol. Op Brussels Airport mogen tien vluchten per uur opstijgen. Normaal mogen er in Zaventem per uur 74 vliegtuigen opstijgen en landen. De maatregel geldt ook voor de regionale luchthavens in ons land.



Eurocontrol benadrukt dat de veiligheid niet in gevaar is. De Europese luchtverkeersleiding liet even na 16 uur weten dat de oorzaak van het probleem gevonden werd. "Er wordt momenteel met man en macht aan gewerkt om het opgelost te krijgen, maar dat zal vermoedelijk pas vanavond laat het geval zijn", klinkt het in een mededeling.

De luchthaven raadt reizigers aan de vluchtinformatie te checken op de website van de luchthaven of via de app. Mocht er een probleem zijn, is het aangewezen contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

There has been a failure of the Enhanced Tactical Flow Management System. Contingency procedures are being put in place which will have the effect of reducing the capacity of the European network by approximately 10%. Further information will be provided as soon as possible. EUROCONTROL(@ eurocontrol) link

The issue with the ETFMS has been identified and work is progressing to recover the system, which is expected to occur late this evening. Aircraft operators are requested to refile any flight plans for flights not yet operated and that were originally filed before 10.26UTC EUROCONTROL(@ eurocontrol) link

Hoe groot de hinder voor de reizigers zal zijn, is vooralsnog niet duidelijk. Er stonden vandaag 29.500 vluchten gepland op het Europese netwerk. "Ongeveer de helft zou vertraging kunnen oplopen door de panne van het systeem", zegt Eurocontrol.

Volgens Belgocontrol komen de vluchten op korte afstand in ieder geval niet in gevaar. Bij Brussels Airlines is er momenteel nog geen hinder, zegt woordvoerster Kim Daenen. "Maar het is nog geen piekmoment. We moeten afwachten hoe het verder evolueert."



Wel zijn er reizigers gestrand op de luchthaven van Charleroi. "Tussen 15 en 21 uur kunnen slechts vijf vliegtuigen opstijgen vanuit Charleroi. Volle vliegtuigen staan geparkeerd", meldt een lezer aan onze redactie.

Due to the @Eurocontrol system failure departures are now limited to 10/hour at #brusselsairport. We're now assessing the impact for the next few hours and we'll keep you up-to-date. https://t.co/ENMaLwktqg Brussels Airport(@ BrusselsAirport) link