"10.000 banen op de tocht bij HSBC"

07 oktober 2019

06u17

De Britse bank HSBC gaat mogelijk zo'n 10.000 banen schrappen. Plannen daarvoor worden momenteel door de nieuwe interim-topman Noel Quinn uitgewerkt, aldus zakenkrant Financial Times.

De krant baseert zich op ingewijden, die spreken van de meest ambitieuze voorstellen binnen het financiële concern om de kosten te beheersen. Bij HSBC werken wereldwijd ongeveer 238.000 mensen. Veel banken snijden in het personeelsbestand om de kosten te verlagen, omdat ze onder meer last hebben van de lage rentes, internationale handelsspanningen en brexitonzekerheid.

Zo kondigde Deutsche Bank in augustus aan om 18.000 banen te schrappen. Ook Barclays, Société Générale en Citigroup hebben al banenreducties aangekondigd. De reorganisatie bij HSBC komt bovenop een recent aangekondigd plan waarbij 4.700 banen verdwijnen. HSBC wilde niet reageren.

In ons land heeft HSBC in augustus nog een schikking gesloten met justitie in een zaak van fiscale fraude. De Britse bank toonde zich bereid 294,4 miljoen euro te betalen om niet vervolgd te worden, een record voor de Belgische justitie.