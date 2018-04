Economie groeit, maar trager dan vorig kwartaal HA

27 april 2018

15u20

Bron: Belga

Het bruto binnenlands product (bbp) in België is in de eerste drie maanden van dit jaar met 0,4 procent gegroeid. Dat blijkt uit de flashraming die de Nationale Bank vandaag bekendmaakte. Het gaat om een vertraging tegenover vorig kwartaal; toen lag de groei op 0,5 procent.

Op jaarbasis groeide de Belgische economie in het eerste kwartaal met 1,6 procent. Eind vorig jaar werd nog een groeicijfer van 1,9 procent opgetekend.

Details over de samenstelling van de groei in het eerste kwartaal zijn nog niet bekend.