ECB verhoogt rente met 50 basispunten: hoe reageert de beurs? En wat betekent dit voor ons spaarboekje?

Deze middag kondigde de Europese Centrale Bank een nieuwe renteverhoging met 0,5 procentpunt aan, waardoor de rente vandaag op 3 procent komt te liggen. Hoe zullen we dat concreet voelen in onze portemonnee? Onze geldexpert Paul D’Hoore bespreekt de gevolgen voor wie leent, spaart en belegt.

Bij de belangrijke beslissing van de Europese Centrale Bank om de rente te verhogen van 2,5 naar 3 procent, viel Paul D’Hoore nog iets anders op. “Er was te horen dat er in maart nog een renteverhoging van 0,5 procentpunt zal aankomen. Het is niet de gewoonte van de ECB om exact aan te kondigen wat ze bij de volgende vergadering zal beslissen.”

De inflatie lijkt af te remmen, waarom is een renteverhoging dan nog nodig?

“Het inflatieniveau mag dan wel wat afnemen, het cijfer is nog altijd te hoog. We komen uit een periode met 10 procent inflatie. Momenteel ligt het cijfer op 8 procent. De ECB streeft naar een inflatieniveau van 2 procent, dus we zijn er nog lang niet. De renteverhogingen zijn nog altijd nodig om het inflatieniveau naar beneden te krijgen.”

“Dat is de achterliggende motivatie om ook de volgende renteverhoging al aan te kondigen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, doet dat trouwens al langer. Zij spreekt steevast over verhogingen in de toekomst. De ECB doet dat nu voor het eerst. In de VS gebeuren de renteverhogingen wel maar in stappen van 0,25 procentpunt. Daar zijn dus twee verhogingen nodig om de rente met 0,5 procentpunt te verhogen.”

Quote Kleine banken zijn er altijd als de eerste bij om de rente op de spaarboek­jes op te trekken, en dat zal nu ook zo zijn. Paul D’Hoore

Zullen we daar iets van merken bij de rente op de spaarboekjes?

“De renteverhoging van 0,5 procentpunt zal zich vertalen in de rente van de spaarboekjes, al is het afwachten hoeveel die precies zal bedragen. Sinds de vorige renteverhogingen van de ECB zijn de commerciële banken begonnen met het verhogen van de rente op hun spaarboekjes. Het doorvoeren van de nieuwe renteverhoging zal niet van vandaag op morgen gebeuren, maar er is zeker ruimte om de rente verder te verhogen voor wie spaart.”

“Het commerciële beleid speelt mee voor de banken. Mensen kopen minder vastgoed en ze bouwen minder, waardoor er minder vraag is naar leningen. Banken hebben minder geld uit te lenen en hebben dus minder geld nodig. Maar dat is niet voor elke bank gelijk. Kleine banken zijn er altijd als de eerste bij om de rente op de spaarboekjes op te trekken, en dat zal nu ook zo zijn.”

Zullen leningen dan duurder worden?

“Helaas wel, de twee hangen aan elkaar vast. Er is wel een verschil tussen de kortetermijnrente, die van de spaarboekjes, en de langetermijnrente, die geldt voor leningen van één jaar of langer. Daar zien we een minder snelle stijging en zelfs een lichte stabilisering ten gevolge van de heersende angst voor een terugvallende economie. Grote stijgingen van de langetermijnrente verwachten we dus niet echt.”

Quote De beurzen reageren positief.Op het eerste gezicht is dat merkwaar­dig: duurdere leningen zijn geen goed nieuws voor bedrijven. Paul D’Hoore

Hoe reageren de beurzen op het nieuws van de ECB?

“Positief, net zoals dat bij de renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank gisteren het geval was. Op het eerste gezicht lijkt dat merkwaardig: duurdere leningen zijn geen goed nieuws voor bedrijven, waardoor de beurzen net slecht zouden moeten reageren. Maar de beurzen kijken vooruit en voor hen komt de nieuwe renteverhoging niet onverwacht. Ze weten ook dat er binnen dit en twee jaar renteverlagingen aankomen, die de economie zullen aanzwengelen. Ze zijn dus tevreden met de beslissing, want de ECB doet wat ze moet doen en alles evolueert zoals verwacht.”

“Op basis van wat we nu zien, ligt het dieptepunt van 2022 achter ons. Het herstel is bezig en loopt zelfs voortvarend, waardoor er altijd wel een lichte terugval kan plaatsvinden. Maar niet tot op het niveau van de dieptepunten die we vorig jaar beleefden.”

Hoeveel renteverhogingen zullen er nog komen? En wanneer?

“We weten nu al dat er in maart een nieuwe renteverhoging van 0,5 procentpunt zit aan te komen. De ECB benadrukt wel dat de beslissingen daarna volledig zullen afhangen van de cijfers van dat moment. Meer wil de ECB niet kwijt en dat is niet onverstandig: naar ECB-normen gaat ze nu al heel ver door te zeggen wat de volgende beslissing zal zijn.”

“Gisteren ging de Federal Reserve (de Amerikaanse centrale bank, red.) wel een stapje verder, door te zeggen dat er nog renteverhogingen zullen komen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen dat twee verhogingen van 0,25 procentpunt zijn. De Federal Reserve liet ook weten dat er geen renteverlagingen zullen plaatsvinden in 2023. We zitten dus nog altijd in stijgende lijn, waarna er een periode van stabilisatie komt. Van een verlaging van de rente is dus absoluut nog geen sprake, aangezien we nog ver van de inflatiedoelstelling van 2 procent of minder verwijderd zijn.”

Hoe verschilt het beleid van de ECB met dat van de Federal Reserve?

“De ECB is later begonnen met de renteverhogingen en zit nu nog maar aan vijf stijgingen, tot een renteverhoging van in totaal 3 procent. De Amerikaanse centrale bank heeft er zo al acht doorgevoerd, waardoor ze voorsprong hebben. Het is logisch dat ze in de Verenigde Staten nu sprongetjes maken van 0,25 procentpunt, om uiteindelijk op een renteverhoging van in totaal 5 procentpunt te landen.”

Lees ook