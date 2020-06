ECB: “Schulden van landen kwijtschelden, is geen optie” ADN

16 juni 2020

14u28

Bron: Belga 1 Geld De schulden van landen kwijtschelden, zoals geopperd door een aantal economen in Frankrijk om de impact van de coronacrisis aan te pakken, is "geen optie". Dat heeft de Europese centrale bank (ECB) dinsdag benadrukt.

"Ik hoor het debat in Frankrijk over de annulatie van schulden bij de centrale bank, maar dat is geen optie voor de ECB", zegt Fabio Panetta, lid van het directiecomité aan de krant Le Monde.

‘Financiële chaos’

"Behalve de wettelijke beperkingen - aangezien dergelijke praktijken verboden zijn - dreigen de burgers ook vertrouwen te verliezen in de munt, en dat zou eindigen in financiële chaos", aldus de Italiaan. Panetta zegt dat hij niet wil dat de gebeurtenissen van de jaren 1920 in Duitsland zich herhalen. Toen was er een periode van hyperinflatie, waarbij de burgers "bankbiljetten met kruiwagens moesten vervoeren omdat de munt zijn waarde verloren was".



"Dat is niet de manier om welvaart te creëren", aldus Panetta.

Nu de landen in de eurozone zich door de coronacrisis massaal in de schulden moeten werken, heeft de ECB haar programma voor de opkoop van schuldpapier uitgebreid met 600 miljard euro.

Lees ook:

Wie gaat stortvloed aan premies en steun betalen? “Er zal geen twijfel over bestaan: we zullen met z’n allen langer moeten werken” (+)

Econoom Paul De Grauwe ziet dé weg uit de coronacrisis: “Gewoon geld bijmaken. Zo simpel is het écht” (+)