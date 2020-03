ECB neemt maatregelen, maar kan stemming niet verzachten: Bel20 gaat 10 procent in het rood ADN TT

12 maart 2020

14u08

Bron: Belga 0 Geld De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zoals verwacht maatregelen aangekondigd om de gevolgen van de coronapandemie te verzachten. De maatregelen hebben de stemming op de Europese beurzen niet kunnen verzachten, integendeel. Meteen na de aankondiging gingen ze nog dieper in het rood. De Bel20 tekende zijn grootste verlies ooit op, met min 10 procent.

De ECB zal extra geld pompen in de economie, door haar opkoopprogramma van obligaties met 120 miljard euro te verruimen tot het einde van het jaar. Ook zullen banken goedkoper geld kunnen lenen aan kmo’s. De rentes blijven onveranderd.



Op de Brusselse beurs noteert de sterindex Bel20 rond 14.05 uur met een verlies van meer dan 9 procent. Alle aandelen krijgen klappen, met AB Inbev als absolute uitschieter: dat aandeel staat 12,5 procent in het rood.

Ook andere beurzen staan stevig in de min. De Nederlandse AEX-index noteerde kort na het wapengekletter van de ECB 7,6 procent in de min op 447,22 punten. De MidKap leverde 8,5 procent in tot 652,93 punten. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot bijna 8 procent. De beurs in Milaan zakte 5,5 procent.

De handelsdag verliep al dramatisch voordat de ECB de maatregelen bekendmaakte. Beleggers schrokken van het Amerikaanse inreisverbod voor Europeanen en dumpten hun aandelen. Vooral de al zwaar getroffen luchtvaartmaatschappijen kregen harde klappen door het reisverbod.