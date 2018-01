ECB houdt rente op historisch laag niveau Redactie

25 januari 2018

15u15

Bron: ANP 1 Geld De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rentetarieven in de eurozone onveranderd op hun historisch lage niveaus. Ook heeft de centrale bank in Frankfurt bij de beleidsvergadering van vandaag geen andere veranderingen aangebracht in zijn monetaire beleid.

De herfinancieringsrente blijft daardoor 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente blijft min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.

Centralebankpresident Mario Draghi geeft later in de middag nog een persconferentie om het besluit toe te lichten.

Op de beurzen was weinig beweging te zien toen het nieuws bekend werd. Ook de koers van de euro kwam amper van zijn plaats. Marktkenners dachten al dat de ECB nu niet zou tornen aan de rente. Wel houden sommige specialisten er rekening mee dat Draghi de waarde van de euro straks omlaag gaat praten door te benadrukken dat de huidige stimuleringsmaatregelen nog steeds nodig zijn.

De ECB pompt via zijn inkoopprogramma nu nog altijd 30 miljard euro per maand in de economie van de eurozone. Vorig jaar ging het maandelijks om 60 miljard euro, maar in oktober werd besloten om het steunbeleid met ingang van 2018 flink terug te schroeven. Het opkoopprogramma duurt in ieder geval nog tot eind september, over de periode daarna moet nog een besluit worden genomen.