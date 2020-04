ECB: “Geen hoger besmettingsgevaar bij bankbiljetten” ADN

28 april 2020

14u47

Bron: Belga 6 Geld Er is bij bankbiljetten geen verhoogd besmettingsgevaar voor het nieuwe coronavirus. Dat zegt directeur bij de Europese Centrale Bank (ECB) Fabio Panetta dinsdag in verschillende Europese kranten.

De ECB werkt met verschillende laboratoria samen. Die labo's zeggen dat op bijvoorbeeld plastic voorwerpen in de eerste uren 10 tot 100 maal meer virussen overleven dan op de biljetten van de eenheidsmunt, zegt Panetta in onder meer de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Andere analyses tonen aan dat op het poreuze oppervlak van katoenen bankbiljetten het nieuwe coronavirus merkbaar slechter overgedragen wordt dan via kunststof oppervlaktes. "In vergelijking met andere oppervlaktes waarmee de mens dagelijks in aanraking komt, gaat er alles samen dus een kleiner besmettingsgevaar uit van bankbriefjes", aldus Panetta.

