ECB-bestuurder: “Rente moet lang op hoog niveau blijven”

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Walibi organi­seert Flash Sale: “Tickets voor 10 euro in plaats van 45 euro”

Pretpark Walibi organiseert komende maandag 10 juli vanaf 10 uur een Flash Sale. Je betaalt dan maar 10 euro per ticket, waar dat voor een volwassene aan de kassa normaal gezien 45 euro is. “Snel zijn is wel de boodschap, want het gaat maar om een beperkt aantal tickets”, zegt Gunther Devisch van Promojagers België, die er zijn wekelijkse supertip van maakt voor de lezers van HLN. “Zorg dat je klaar zit achter je laptop.”