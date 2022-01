ECB-baas: “Da Vinci of baanbrekende Franse politica Simone Veil zouden op nieuwe eurobiljetten moeten staan”

De ECB kondigde eerder aan over een aantal jaar nieuwe eurobiljetten te willen invoeren. Hoe de briefjes er uiteindelijk uit komen te zien, is punt van discussie en die is niet zonder politieke spanning. Naar verwachting kan daarover in 2024 een besluit worden genomen. De huidige eurobiljetten werden in 2002 geïntroduceerd met afbeeldingen van niet bestaande bruggen. Daarmee werd een discussie over de keuze voor historische figuren vermeden.