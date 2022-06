E-mail van Elon Musk haalt Tesla onderuit op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verlies gesloten. De producent van elektrische auto’s Tesla was een opvallende daler na berichten dat topman Elon Musk wel 10 procent van de banen wil schrappen bij het bedrijf. Daarnaast ging de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit bleek dat er in mei een stuk meer banen bij kwamen dan voorzien. Het rapport kan van invloed zijn op de beslissing van de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, om de rentes sterker te verhogen.

De Dow-Jonesindex eindigde met een min van 1,1 procent op 32.899,70 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 1,6 procent omlaag tot 4.108,54 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2,5 procent tot 12.012,73 punten.

Tesla leverde meer dan 9 procent in. Musk zou in een e-mail naar andere leidinggevenden van Tesla hebben gezegd af te willen van een tiende van het personeel. Musk zegt “een slecht gevoel” te hebben over de wereldeconomie, wat ingrijpen in het personeelsbestand moet rechtvaardigen. Bij het autobedrijf werken wereldwijd ongeveer 110.000 mensen. Ook andere in New York genoteerde producenten van elektrische auto’s gingen onderuit. Nikola en Rivian daalden tot 8 procent.

De banengroei in mei in de Verenigde Staten viel met 390.000 arbeidsplaatsen veel hoger uit dan verwacht. Op de markten wordt er nog altijd rekening mee gehouden dat de Fed de rente in zowel juni als juli verder verhoogt, ondanks de impact die de rentestappen zouden kunnen hebben op de economische groei.

Twitter

Twitter steeg 0,6 procent. De overname van het sociale mediabedrijf door miljardair Musk is weer wat dichterbij gekomen. Een wachttijd van dertig dagen is verstreken en dat was een voorwaarde voor het sluiten van de deal ter waarde van 44 miljard dollar.

De maker van authenticatie- en autorisatiediensten Okta klom 5 procent, dankzij goede kwartaalcijfers. Webwinkel Amazon zakte 2,5 procent. Dave Clark, het hoofd van de wereldwijde consumentenactiviteiten van Amazon, gaat per 1 juli vertrekken. Clark heeft 23 jaar bij Amazon gewerkt.

De euro was 1,0721 dollar waard, net als bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent duurder op 120,41 dollar. Brentolie klom 3,2 procent naar 121,36 dollar per vat.

