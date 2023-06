Dynamische energietarieven: wat waren de risico's en het besparingspotentieel in 2022?

Sergio Quisquater (57) laat in zijn portemon­nee kijken: “Op de snelwegpar­king hadden die oplichters mij bij mijn pietje”

Sergio Quisquater (57) is terug van nooit echt weggeweest. De ambiancemaker die in de jaren 90 grote successen boekte met Touch Of Joy slaat een nieuwe muzikale weg in met zijn single ‘Supermagnifique’ en droomt zelfs van internationaal succes. De entertainer vertelt over het moment dat hij dácht dat hij de deal van z’n leven had gesloten …