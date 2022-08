Duurzaam beleggen: hoe weet je of een fonds écht groen is?

Spaargids.beHoe groen zijn groene beleggingsfondsen? Duurzame fondsen winnen aan fans, maar het is oppassen voor fondsen die zich meer maatschappelijk verantwoord voordoen dan ze zijn. Want bedrijven beseffen heel goed dat ze veel beter in de markt liggen als een label voor duurzaamheid de bedrijfsnaam of het logo flankeert. Waar moet je op letten wanneer je duurzaam wil beleggen? Spaargids.be legt het uit.

Meer en meer beleggers zweren bij groene beleggingen en beleggingsfondsen. Van de bijna 200 miljard euro in Belgische beleggingsfondsen was 56 procent duurzaam belegd. Dat blijkt uit onderzoek dat de FSMA, de financiële toezichthouder in ons land vorig jaar uitvoerde. Een jaar eerder ging het nog om 51 procent. Groene beleggingsfondsen bundelen producten van organisaties die de ESG-norm volgen. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren die meten hoe duurzaam een belegging is. Door de sterke vraag naar duurzame beleggingen gaan banken en brokers op zoek naar fondsen die aan die criteria beantwoorden.

Wat is greenwashing?

Maar niet elke organisatie die beweert duurzaam, ethisch of maatschappelijk verantwoord bezig te zijn, is dat ook effectief. Voor wie onterecht het groene of duurzame label opeist, is de naam greenwashing in het leven geroepen. We onderscheiden twee soorten greenwashing. Opzettelijke greenwashing waarbij bedrijven bewust weten dat ze niet beantwoorden aan de ESG-normen, maar toch communiceren dat ze dat wel doen. Vermogensbeheerders verbloemen dus bewust hun activiteiten en hun manier van besturen. Bij niet-opzettelijke greenwashing ligt een misverstand of verwachtingskloof tussen de vermogensbeheerder en de belegger aan de basis. Hier was het nooit de bedoeling om de groene kenmerken van de organisatie te overdrijven.

De vinger aan de pols houden

Wil je je als belegger niet teleurgesteld of bedrogen voelen, dan kijk je best verder dan de naam of het label van een beleggingsfonds:

• Wat wil het fonds precies doen?

• Beweert het fonds een bepaalde impact te hebben?

• Wil het beleggen in bedrijven die oplossingen bieden voor ‘s werelds grootste uitdagingen?

Daarna toets je de beweringen van het beleggingsfonds aan hun effectieve engagement. Veel fondsen met een klimaatthema beleggen in principe niet alleen in groene bedrijven. Soms doen ze dat in zogenaamde ‘overgangsbedrijven’. Dat zijn bedrijven die momenteel niet noodzakelijk goede groene referenties hebben, maar bezig zijn aan of heel binnenkort van plan zijn een reconversie door te voeren. Bijvoorbeeld een organisatie die gelieerd is aan fossiele brandstoffen, maar zich in de nabije toekomst zal toespitsen op windenergie. Hun doel is dus hun milieuprofiel verbeteren.

Duurzaamheidsprofiel

Om te achterhalen of een vermogensbeheerder correcte informatie verspreidt, kan je een beroep doen op gespecialiseerde organisaties zoals onder meer Morningstar, een onafhankelijk instituut dat beleggingsfondsen keurt. Die organisaties bieden ESG-beoordelingen waarmee je het duurzaamheidsprofiel van beleggingsproducten kunt beoordelen. Zo schrapte Morningstar na een nieuwe evaluatie 1.600 fondsen. Bijna één derde van de Europese ‘duurzame’ fondsen werden toen verdacht van greenwashing.

Nieuwe regelgeving

Ook voor financiële instellingen is het exacte duurzaamheidsprofiel achterhalen belangrijk. Sinds 2 augustus zijn er nieuwe Europese regels kracht. Wanneer je wilt beleggen in een fonds bij jouw bank, moet de bankier via een vragenlijst peilen naar jouw voorkeur voor duurzame beleggingen. De bank moet dan nagaan in welke mate je beleggingsportefeuille overeenstemt met je voorkeuren.

