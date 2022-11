Duurdere diensten bij Proximus vanaf 2023: bij welke providers ben je goedkoper af?

Zo trekt Proximus de prijs van de populaire ‘Flex’-bundels omhoog met 3 tot 4,50 euro per maand. In mei ging de prijs van die bundels ook al omhoog, toen met 3 tot 4 euro per maand. Ook dit keer verwijst de operator naar de sterke inflatie als hoofdreden voor de prijsstijgingen.

Nieuw is dat ook het tarief voor vast internet stijgt. Voor een ‘Internet Maxi’-abonnement betaal je volgend jaar 54,99 euro per maand in plaats van 51,99 euro. Voor fiber zal je maandelijks 59,99 euro betalen. Aan het goedkoopste abonnement, Internet Essential, raakt Proximus niet.

Ook de mobiele abonnementen laat Proximus ongemoeid, maar dataverbruik buiten je bundel en belminuten voor prepaidkaarten zullen je wel meer kosten. Wie nog over een vaste telefoonlijn beschikt, betaalt vanaf 1 januari 26,13 euro, ofwel 1,50 euro meer.

Scarlet en Mobile Vikings

Klanten van lowcostdochter Scarlet zullen vanaf 1 januari ook een hogere rekening krijgen voor verschillende diensten. Voor Loco Internet zal je maandelijks 34 euro betalen in plaats van 32 euro. En ook het Trio Pack, dat internet, tv en een vaste lijn omvat, wordt 2 euro duurder en komt zo op 42 euro per maand. Bij Mobile Vikings, die andere dochter van Proximus, stijgen de prijzen niet.

Het valt sowieso aan te raden om je huidige telecomabonnement af en toe te vergelijken met dat van de concurrentie. Met de stijgende tarieven bij Proximus in het verschiet, ben je vanaf 1 januari mogelijk goedkoper af.

Via de vergelijker van Mijntelco kan je je huidige abonnement aftoetsen aan mogelijke alternatieven. Je krijgt ook zicht op alle actuele promoties die een overstap interessant kunnen maken.

Alternatieven voor Flex

Het goedkoopste ‘Flex’-pack van Proximus, Flex XS, zal vanaf 1 januari tot 77,49 euro kosten, afhankelijk van de exacte prijsstijging van elk pakket. Daarover zijn nog geen precieze details bekend. Met Flex XS krijg je thuisinternet aan snelheden tot 100 Mbps, onbeperkt bellen, 5 GB mobiele data en een beperkt tv-aanbod.

Los van de prijsstijgingen was het aanbod van Orange in dit segment al competitiever. Love Trio met GO Plus omvat bijvoorbeeld thuisinternet aan een snelheid van 150 Mbps, onbeperkt bellen, 11 GB mobiele data en een beperkt tv-aanbod voor 64,5 euro per maand.

Alternatieven voor internet

Het ‘Internet Maxi’-abonnement van Proximus voorziet je van onbeperkt surfen met een maximumsnelheid van 100 Mbps. Vanaf 1 januari 2023 betaal je daar maandelijks 54,99 euro voor.

In dit marktsegment vinden we heel wat interessante alternatieven die je zeker kan overwegen. De goedkoopste optie voor particulieren is de Home Flybox van Orange, met een internetsnelheid tot 210 Mbps, voor 22 euro per maand. Je betaalt wel meer opstartkosten dan bij Proximus en het abonnement heeft ook een maximum downloadvolume van 150 GB.

Easy Internet van Telenet heeft geen downloadlimiet en kost je 31,41 euro per maand. De snelheid is hier beperkt tot 100 Mbps en je betaalt iets meer opstartkosten. Wie lage opstartkosten wil, kan voor Home Internet van Orange opteren (42 euro per maand, 150 Mbps).

Opgelet: er lopen vaak tijdelijke promoties, waarbij je geen opstartkosten moet betalen. Zo is Internet Thuis van Mobile Vikings vandaag de interessantste optie op de markt, voor 38 euro per maand.

Scarlet biedt alternatief

Vandaag heeft Scarlet vaak de interessantste abonnementsformules van de markt. De hogere tarieven vanaf 1 januari 2023 zullen daar niets aan veranderen. Zo zal Trio de goedkoopste bundel blijven voor internet, tv en een vaste lijn. Je krijgt hierbij wel maar een internetsnelheid tot 50 Mbps en een beperkt tv-aanbod.

Eerste achtervolger Orange, met Home Internet, volgt met 62,50 euro per maand. Hiervoor krijg je wel een hogere internetsnelheid, tot 150 Mbps. Beslis je om je vaste lijn uit je bundel te gooien, dan wordt het aanbod van Orange even competitief als dat van Scarlet.

Voor een formule met enkel internet is Orange vandaag ook al goedkoper dan Loco Internet van Scarlet, met de Home Flybox 150 GB (22 euro per maand), net als Internet Start van Proximus (25 euro per maand) en Telenet met Easy Internet (100 Mbps voor 31,41 euro per maand).

