Duurder sociaal tarief maar nettarieven goedkoper: dit verandert er aan jouw energiefactuur in 2022

Bel20 bijna vijfde hoger in 2021: Sofina top, Galapagos flop

Op de Brusselse beurs is de Bel20-index vandaag na een verkorte handelsdag 0,12 procent weggezakt tot 4.310,15 punten. Dat neemt niet weg dat hij voor het hele jaar een winst van 19,02 procent kan voorleggen. Een jaar geleden stond de index nog op 3.621,28 punten. De Brusselse beurs deed het daarmee in 2021 een pak beter dan in het eerste coronajaar 2020. Toen keek de graadmeter over het hele jaar aan tegen een verlies van 8,46 procent.

31 december