Duurder dan EuroMillions, maar ook meer winstkansen: Nationale Loterij lanceert ‘Vikinglotto’

“Vikinglotto situeert zich tussen onze traditionele Lotto en het intussen alom bekende EuroMillions, zowel wat betreft de speldynamiek als de aangeboden jackpot”, zegt gedelegeerd bestuurder Jannie Haek. De trekking van Vikinglotto wordt iedere woensdagavond om 19 uur gehouden in Noorwegen. De jackpotwinst van minstens 3 miljoen euro, die kan oplopen tot 35 miljoen, behaal je door een juiste combinatie van 6 nummers uit een set van 1 tot 48 genummerde trekkingsballen en één zogeheten ‘Viking’ uit een reeks van 1 tot 8 genummerde trekkingsballen aan te kruisen. De spelmechaniek is daarmee zeer gelijkaardig aan Lotto of EuroMillions.

De hogere prijs van Vikinglotto verklaart de Nationale Loterij door de hogere kans om iets te winnen: die is 1 op 6,39. Bij Lotto is dat 1 op 10,67, bij EuroMillions 1 op 12,97. In de Belgische versie zijn er negen winstrangen. Vanaf vandaag kan worden meegespeeld voor de eerste trekking van 25 november. Deelname aan Vikinglotto is uitsluitend online mogelijk, via e-lotto.be, het digitale speelplatform van de Nationale Loterij.