Duizenden Tesla-beleggers krijgen 12.000 dollar vanwege Musk-tweet

Ex-K3'tje Kathleen Aerts en haar man zijn reisver­slaafd: “Liever een keer meer op vakantie dan overnach­ten in een vijfster­ren­ho­tel”

Als er iets is wat Kathleen Aerts (45), bekend van onder andere ‘The Masked Singer’, ‘Villa Zuid-Afrika’ en ‘K3', heerlijk vindt, is het reizen. Samen met haar man heeft ze dan ook een reisbureau. Maar waar geeft ze tijdens haar eigen reizen geld aan uit? En waar kan ze absoluut geen geld aan spenderen? Wij kregen een blik in haar reisbudget. “Ik krijg het niet over mijn hart om in het buitenland het vijfdubbele te betalen voor een Zuid-Afrikaanse wijn.”