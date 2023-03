Duizenden euro’s minder afbetalen op je woonlening? Dankzij deze korting kan het

Spaargids.beWil je lenen om een energiezuinige woning aan te kopen of om je huis of appartement duurzamer te maken? Dan krijg je tegenwoordig korting op de rente. Hoe dat precies werkt? En wanneer je die korting krijgt? Dat doet Spaargids.be hieronder uit de doeken.

Welke korting krijg je als je een energiezuinige woning koopt?

Stel: je wilt een krediet afsluiten om een woning te kopen. De EPC-waarde van het pand bedraagt niet meer dan 150 kWh/m²/jaar. Die energiescore lees je in de advertentie die het vastgoed aanprijst. Wel, dan krijg je onder meer bij BNP Paribas Fortis en Belfius 0,10% korting op het krediettarief.



Woning kopen? Kom niet bedrogen uit: wees aandachtig voor deze acht belangrijke documenten.

Hoeveel je dan concreet bespaart? Laat ons even de rekening maken. Je wilt bijvoorbeeld 250.000 euro lenen, tegen een vaste rente, op 20 jaar. Dan los je bij een rentevoet van 3,40% maandelijks 1.430,47 euro af. Op het einde van de rit heb je, naast je kapitaal, ook 93.312 euro rente betaald. Krijg je korting en betaal je slechts 3,30% rente? Dan betaal je maar 90.351 euro, oftewel 2.961 euro minder.

Bij KBC zit het enigszins anders in elkaar. Bij die bank krijg je 0,10% korting als je een EPC-certificaat met een energielabel A kan voorleggen. Heb je een certificaat met label B? Dan geniet je nog 0,05% korting op de rente. Bovendien kan je bij KBC je korting vergroten, als je tijdens de eerste zeven jaar van de looptijd van je lening een investering doet die je een EPC met energielabel A of B oplevert.



Lees ook: Het aantal hypothecaire leningen zakte in 2022 met ruim vijf procent; het verstrekte kredietbedrag steeg wel.

Welke korting krijg je als je een woning energiezuiniger maakt?

De werkwijze van KBC brengt ons naadloos bij die vraag. Stel dat je in 2023 een huis of een appartement koopt met een energielabel van slechts E of F. Dan ben je, sinds 1 januari, verplicht om dat gebouw binnen de vijf jaar te renoveren, zodat het minstens een energielabel D of beter haalt. Je moet dus mogelijk een renovatiekrediet afsluiten.

Voor kredietaanvragen voor dergelijke renovatiekredieten sinds 1 januari 2023 krijg je een overheidskorting op de rentevoet. Eenvoudigweg komt het hierop neer: hoe energiezuiniger je je woning maakt, hoe meer je kan lenen voor je renovatie en hoe meer korting je krijgt. Concreet gaat het om bedragen van 20.000 tot 60.000 euro voor woningen, en van 10.000 tot 45.000 euro voor appartementen, met kortingen van 2% tot 3,5%, naargelang het energielabel dat je wilt bereiken.

Stel nu bijvoorbeeld dat de marktrentevoet 3,5% bedraagt en dat je je woning van energielabel E of F naar B wilt brengen, op vijf jaar. Dan kan je maximaal 45.000 euro renovatiekrediet voor het gebouw lenen, met 3% korting op de rente. Je betaalt dus slechts 1.307 euro rente, in plaats van 1.741 euro.

Het moet wel om een woning of appartement in het Vlaams gewest gaan, waarvan je volle eigenaar bent en die je vooral privé gebruikt. Bovendien moet je al een hypothecaire lening hebben afgesloten om het gebouw te kopen. En cruciaal: je verbindt je ertoe om de woning binnen de vijf jaar naar een bepaald energielabel te brengen.



Mythe of feit? Een huis huren in plaats van kopen is weggesmeten geld.

Opgelet voor de kleine lettertjes

Dankzij de overheidskorting op de rente kan je dus goedkoper lenen om je huis of appartement energiezuiniger te maken. Maar het is niet altijd makkelijk om in te schatten of je renovatieplannen haalbaar zijn, en of je daarmee daadwerkelijk en tijdig, binnen de vijf jaar na de overdracht dus, het beoogde energielabel zal behalen.

... Maar dat moet wel! Anders zal de overheid de korting op je rente later terugvorderen, met een boete erbovenop. Vraag dus eerst advies aan je architect, de energiedeskundige die het energielabel bepaalde, een Energiehuis of een Benovatiecoach.



Tip: Simuleer hieronder hoeveel een korting van 0,10% op je woonlening in jouw geval zou betekenen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.