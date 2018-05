Duizenden bankbiljetten vliegen door de lucht nadat deur geldtransport openzwaait HR

03 mei 2018

07u43

Bron: Fox 59 133 Geld Nadat de deur van een geldtransport op een Amerikaanse snelweg plots openzwaaide, vlogen duizenden bankbiljetten door de lucht alvorens op de snelweg te belanden. "Mensen stopten hun wagen, vulden hun zakken en gingen ervandoor. Het leek wel een scène uit een film." De politie vraagt iedereen nu om het geld terug te brengen.

"Hele zakken met geld vielen achteraan uit de truck en kwamen op de snelweg terecht", vertelt agent Brock McCooe van de Indiana State Police. Aanvankelijk ging het volgens de politie om ongeveer 600.000 dollar (500.000 euro). Later zei de politie dat het exacte bedrag nog niet bekend is, maar media hebben het over twee zakken geld met elk 300.000 dollar.

De vrachtwagenchauffeur van Brinks vertelde aan de politie dat een andere chauffeur naar hem zwaaide en naar de achterkant van zijn truck wees. Toen pas besefte hij dat er iets mis was. "Het is nog niet bekend of het incident het resultaat is van een technische storing of een menselijke fout", laat de politie nog weten.

Chaos

Wel is duidelijk dat plots van overal mensen tevoorschijn kwamen. "Je ziet ook elke dag duizenden bankbiljetten rondvliegen over de snelweg", vervolgt agent McCooe. "Het was behoorlijk chaotisch." Vanuit de aangrenzende wijk kwamen mensen over de hekken geklommen om hun zakken met geld te vullen. De politie beschouwt dit wel als diefstal. Zo zijn ze in het bijzonder op zoek naar de chauffeur van een schoolbus, en vier personen die in een witte pick-up zaten. Die laatsten zouden mogelijk een hele zak meegenomen hebben.

"Voor wie het geld weer komt inleveren, zullen we niet moeilijk doen", belooft de politie. Ze zullen op basis van de nummerplaten op zoek gaan naar de mensen die stopten om hun zakken te vullen.