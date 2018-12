Duizenden bankbiljetten dwarrelen naar beneden in straatarme buurt HR

15 december 2018

21u55

Bron: South China Morning Post, Channel News Asia 1 Geld In een van de armste buurten van Hong Kong is chaos ontstaan nadat plots duizenden bankbiljetten uit de lucht naar beneden dwarrelden. Op straat probeerden mensen om zoveel mogelijk bankbiljetten te verzamelen.

Volgens de South China Morning Post kreeg de politie meldingen binnen dat iemand bankbiljetten aan het rondstrooien was in de ‘Fuk Wa Street’, waarop de politie ter plaatse ging. Blijkbaar had iemand op de locatie eerst een toespraak gehouden, waarin hij ook aankondigde dat er iets belangrijk te gebeuren stond. Plots zei de spreker: “Gelooft iemand hier dat geld uit de lucht kan vallen?” Even later dwarrelden duizenden bankbiljetten van 100 Hong Kong Dollar (11 euro) van op een flatgebouw naar beneden.

Boete

Op straat probeerden mensen zoveel mogelijk biljetten op te rapen, hoewel agenten hen probeerden tegen te houden. Volgens de South China Morning Post zit achter de stunt een man die cryptomunten promoot.

Wong Ching-kit, die online bekendstaat als ‘Coin Young Master’, postte even later op Facebook een video waarin hij beweert “de rijken te bestelen om de armen helpen’. Maar toen hem om uitleg werd gevraagd, ontkende hij. Mogelijk wil hij gewoon een boete vermijden. Want wie er ook achter zit, de initiatiefnemer dreigt vervolgd te worden voor verstoring van de openbare orde. De politie onderzoekt ook of het geld op een legale wijze verkregen is.

