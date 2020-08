Duitsland keurt Belgische steun aan Lufthansa-dochter Brussels Airlines goed ADN

18 augustus 2020

15u25

De staatssteun van de Belgische regering voor Lufthansa-dochter Brussels Airlines is goedgekeurd door het Economisch Stabilisatiefonds (WSF) van de Duitse staat. Dat heeft het Duitse ministerie van Financiën aangekondigd en het bericht wordt bevestigd bij Brussels Airlines.

Het WSF liet dinsdag weten dat de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa staatssteun uit andere landen mag aannemen. Niet alleen België beloofde financiële hulp, maar ook Oostenrijk en Zwitserland deden dat. Lufthansa is er actief met dochtermaatschappijen als Austrian Airlines en Swiss.

460 miljoen

De Lufthansa-groep is een Europees luchtvaartconcern met als thuismarkten Oostenrijk, België, Zwitserland en Duitsland, stelt het Duitse ministerie van Financiën. "De stabiliseringsmaatregelen van de Duitse regering lieten van in het begin de mogelijkheid open dat andere landen zouden deelnemen. Ook in gesprekken met de Europese Commissie werd die mogelijkheid steeds bewust opengelaten.”



De federale regering in België en Lufthansa bereikten in juli een akkoord over een steunpakket van in totaal 460 miljoen euro voor Brussels Airlines. De Belgische staat zal een lening van 290 miljoen euro verschaffen, terwijl Lufthansa 170 miljoen euro investeert in zijn dochtermaatschappij.

Nieuwe stap

In ruil voor de lening (met een looptijd van zes jaar) belooft Lufthansa onder meer dat de merknaam Brussels Airlines behouden blijft, dat de hoofdzetel in België blijft en dat de maatschappij blijft vliegen met een Belgische licentie (AOC). Brussels Airport zal ook worden ontwikkeld als knooppunt (hub). De staat krijgt ook twee zitjes in de raad van bestuur van Brussels Airlines.

Een woordvoerster van Brussels Airlines spreekt van een nieuwe stap naar de volledige goedkeuring van het steunpakket. Het is nu nog wachten op groen licht van de Europese Commissie.