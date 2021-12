Duitse economie verwacht dat economische groei zal afnemen

BuitenlandDe Duitse centrale bank, de Bundesbank, heeft de verwachting voor de economische groei in dit jaar en voor volgend jaar verlaagd, vanwege de nieuwe golf aan coronabesmettingen, de opkomst van de omikronvariant en de beperkende maatregelen tegen het virus. Ook de aanhoudende problemen in de leveringsketens drukken op de groei.

De Duitse Bundesbank verwacht dat de grootste economie van Europa dit jaar met 2,5 procent zal groeien, terwijl eerder op een toename van 3,7 procent werd gerekend. Voor volgend jaar wordt een groei van 4,2 procent voorspeld, van een eerder verwachte 5,2 procent. Het cijfer ligt wel boven de prognoses van verschillende onderzoeksinstituten, die de groei onder de 4 procent situeerden.

Tekorten aan chips

"Het herstel is enigszins uitgesteld", stelt Jens Weidmann van de centrale bank in een toelichting. Hij denkt dat de problemen in de leveringsketen tegen het einde van volgend jaar voorbij zullen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om tekorten aan onderdelen zoals chips, waarmee de Duitse auto-industrie al langere tijd worstelt.

Hogere inflatie

Daar staat tegenover dat de inflatie dit jaar naar verwachting uitkomt op 3,2 procent, terwijl in juni 2,6 procent voorspeld werd. Voor volgend jaar rekent de Bundesbank op 3,6 procent, wat ook hoger is dan eerder gedacht. In 2023 zou die dan op 2,2 procent liggen. Daarmee is de inflatie hoger dan de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van 2 procent.

Risico niet te onderschatten

Weidmann, die eind dit jaar vertrekt bij de Bundesbank, zegt dan ook dan de inflatierisico's groter zijn dan eerder werd aangenomen en dat monetaire beleidsmakers die risico's niet moeten onderschatten. "We moeten waakzaam zijn", zegt hij in een toelichting. De ECB maakte donderdag nog bekend dat het coronasteunprogramma eind maart zal aflopen. Het Duitse federale statistiekbureau meldde dat de producentenprijzen in november met ruim 19 procent zijn gestegen op jaarbasis, doordat bedrijven de hogere kosten doorberekenen in de verkoopprijzen.

