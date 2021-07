“Dubbel zoveel verlof in onderwijs als in horeca is absurd”: in welke sectoren krijg je de meeste vakantiedagen?

D’Ieteren telt meer dan miljard neer voor belang in onderdelen­spe­ci­a­list TVH Parts

9 juli D’Ieteren neemt een belang van 40 procent in TVH Parts, een specialist in onderdelen voor vorkheftrucks. De autodienstengroep spreekt van een verwachte voorlopige investeringen van 1,172 miljard euro. De deal wordt betaald met eigen middelen, klinkt het vandaag in een persbericht.