Driedaags feest van miljardairs is zelfs voor Zwitserse Sankt-Moritz té extravagant HR

12 februari 2019

16u45

Bron: suedostschweiz, blick, fm1today 0 Geld Het Zwitserse Sankt-Moritz is een van de chicste skioorden ter wereld. De bewoners zijn qua extravagantie wel iets gewoon. Wellicht daarom koos een steenrijk Indisch koppeltje de gemeente uit als locatie voor hun vrijgezellenfeest. Maar hoewel het feest pas binnen tien dagen plaatsvindt, zet het nu al kwaad bloed bij inwoners en toeristen.

Akash Ambani (28) is de zoon van de rijkste man in Azië, de petrochemische ondernemer Mukesh Ambani. Op 9 maart huwt hij in Mumbaï in zijn thuisland met Shloka Mehta (28). Zij is de dochter van Russell Mehta, topman van Rosy Blue, een internationaal diamantbedrijf dat een hoofdkwartier heeft in Antwerpen.

De twee leerden elkaar kennen op school. Voor hun trouwfeest van begin maart, organiseren ze een vrijgezellenfeest in Sankt-Moritz. Daarop zijn meer dan 800 mensen uitgenodigd, waaronder Bollywood-filmsterren en andere celebrities. Op een feestje van dezelfde familie in India was onlangs zangeres Beyonce te gast. De familie regelt zelf vliegtuigen om de gasten naar Zwitserland te brengen. Ze zullen er niets tekortkomen.

Het feest vindt plaats van 23 tot 25 februari, op een grote weide op openbaar domein. Die ligt wel vlak naast een woonwijk. De bewoners klagen nu al steen en been, terwijl de gigantische feesttent nog maar wordt opgebouwd. Ze vrezen dat het tijdens het feest alleen maar erger zal worden.

Klaagmails

De rijke Indiërs zijn bovendien gesteld op discretie. Veel communicatie over het feest is er niet. “Wie geld genoeg heeft, kan zich hier zomaar het openbaar domein toe-eigenen”, luidt de kritiek. Burgemeester Christian Jott Jenny ontving al een pak klaagmails. Ook van toeristen. In plaats van op het prachtige meer, kijken ze nu uit op een feesttent.

Onbetaalbare reclame

Maar de burgemeester verdedigt zich. “Dit is Sankt Moritz”, zegt hij. “We positioneren ons als extravagant. Dan moeten we dat ook durven zijn.” Hij belooft zijn inwoners wel om voortaan beter te communiceren.

Gerhard Walter, verantwoordelijk voor de marketing van Sankt-Moritz, steunt zijn burgemeester. “De Indische media berichten uitgebreid over dit feest. Dit is onbetaalbare reclame voor Sankt-Moritz.”